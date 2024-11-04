Экспресс с коэффициентом 6.42: «Лацио» на ходу, «Фулхэм» преследуют неудачи

Римляне в отличной форме, а «дачникам» последнее время не везёт.

На сегодня запланировано не так много матчей, но кое-что интересное всё-таки есть. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.42.

Прогноз на матч «Лацио» — «Кальяри»

На удивление римляне преуспевают сразу в двух турнирах. Они возглавляют таблицу общего этапа Лиги Европы, выиграв все три встречи. «Лацио» победил «Динамо» (3:0), «Ниццу» (4:1) и «Твенте» (2:0). В Серии А подопечные Марко Барони одержали четыре победы в пяти встречах. Их отставание от лидирующего «Наполи» составляет всего шесть очков, но есть игра в запасе.

У «Кальяри» дела идут, напротив, очень плохо. Команда даже не смогла забить в 6 из 10 матчей текущего сезона чемпионата Италии. Это один из худших стартов красно-синих. Последние две встречи «островитяне» проиграли «Удинезе» (0:2) и «Болонье» (0:2).

В такой великолепной форме «Лацио» должен без проблем побеждать «Кальяри» на своём поле. У римлян намного лучше дела в атаке. По сравнению с красно-синими, которые вообще не забивали последние два матча. Наш прогноз – победа римлян всухую за 2.45.

Прогноз на матч «Фулхэм» — «Брентфорд»

Безвыигрышная серия «дачников» насчитывает три встречи. Они уступили «Ман Сити» (2:3), «Астон Вилле» (1:3) и сыграли вничью с «Эвертоном» (1:1). Но тот факт, что «Фулхэм» не проиграл разгромно на выезде «горожанам», уже можно занести в положительные моменты. Поражение от «львов» получилось необычным. Подопечные Марку Силвы не реализовали пенальти, получили удаление и забили автогол. От «ирисок» пропустили в добавленное к матчу время. Просто полоса невезения.

«Брентфорд» — домашняя команда. Все очки в этом сезоне АПЛ он добывал при поддержке своих болельщиков. А на выезде проиграл все четыре встречи. «Пчёлы» уступили «Ливерпулю» (0:2), «Ман Сити» (1:2), «Тоттенхэму» (1:3) и «МЮ» (1:2). Радует только, что удавалось забивать в трёх из этих матчей.

Предлагаем поставить на «обе забьют» за 1.57. Обе команды умеют забивать голы, но очень плохо действуют в обороне. Череда неудач «Фулхэма» не прекращается, а может быть, это просто отсутствие мастерства у защитников? «Брентфорд» просто плох в гостевых встречах, но забить «дачникам» ему по силам.

Прогноз на матч «Сельта» — «Хетафе»

«Кельты» проиграли последние две встречи в Примере. Они уступили «Реалу» (1:2) и «Леганесу» (0:3). Но два поражения подряд не в новинку «Сельте». На протяжении этого сезона «небесные» зачастили с такими мини-сериями неудач. Незаменимый Яго Аспас, конечно, старается спасти положение команды, и его голы важны, но для стабильно хороших результатов этого недостаточно.

У «Хетафе» дела куда хуже. Команда победила лишь в одной встрече в этом сезоне чемпионата Испании. Обыграла она «Алавес» (2:0). После победы «городские» три раза подряд сыграли вничью с одинаковым счётом 1:1 – с «Осасуной», «Вильярреалом» и «Валенсией». Очень плохи дела с результативностью – забито лишь восемь мячей в первенстве.

Интересно, что последние пять очных матчей доминировал «Хетафе». «Городские» одержали три победы над «Сельтой», а другие встречи завершились вничью. Но каждый раз «Хетафе» забивал. Поставить на его гол в этой игре можно за 1.67. Не видим никаких препятствий для этого.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: «Лацио» победит всухую «Кальяри» за 2.45.

Ставка 2: обе забьют в игре «Фулхэм» — «Брентфорд» за 1.57.

Ставка 3: «Хетафе» забьёт «Сельте» за 1.67.

Общий коэффициент: 2.45 Х 1.57 Х 1.67 = 6.42