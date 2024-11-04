«Спартак» — «Ростов». Станкович нащупал игру

5 ноября состоится матч 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ «Спартак» — «Ростов». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.90. Успех ростовчан оценён в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Спартак» — «Ростов» 5 ноября 2024 года

Аналитики считают, что матч Кубка России «Спартак» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка России «Спартак» — «Ростов» (05.11.2024)

5 ноября состоится первый матч 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ, в котором на стадионе «Лукойл Арена» померяются силами московский «Спартак» и «Ростов». Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

В последних четырёх встречах в чемпионате России «Спартак» разгромил как раз «Ростов» (3:0), уступил «Краснодару» (0:3), а затем победил «Пари НН» (2:0) и в эмоциональном дерби обыграл ЦСКА (2:0). «Народная команда» поднялась на пятую строчку в турнирной таблице первенства.

Во встрече с ЦСКА подопечные Деяна Станковича потратили много сил. Причём как на демонстрацию качественного футбола, так и на участие в стычках. Нарушений правил и конфликтов было много. Главный арбитр встречи Алексей Сухой показал 10 карточек, три из которых – красные.

Если закрыть глаза на грязные моменты игры и оценивать исключительно тактическую составляющую, то Деян Станкович лучше подготовил команду, чем Марко Николич. Красно-белые на протяжении всей встречи владели инициативой и территорией, мало что позволяли создать у своих ворот, внешне легко доходили до чужой штрафной.

В игре «Спартака» появился баланс. Он слаженно защищается, здорово выходит из обороны в атаку за счёт креативности и техники полузащитников, в том числе Эсекьеля Барко. Не хватает «народной команде» разве что качества последнего паса и хладнокровия в чужой штрафной.

Бо́льшая часть голов забивается «Спартаком» из-за пределов штрафной площади, на индивидуальном мастерстве и в результате грубых ошибок защитников соперников. «Ростову» подопечные Станковича вполне могли забить больше трёх мячей. Защита жёлто-синих сыграла очень плохо.

У подопечных Валерия Карпина затяжная чёрная полоса. Их безвыигрышная серия в РПЛ насчитывает семь матчей. В последних трёх встречах в первенстве жёлто-синие сыграли вничью с «Пари НН» (1:1), уступили «Ахмату» (2:3) и не без везения отобрали очки у московского «Динамо» (1:1).

Бело-голубые были совсем не похожи на себя. Главный тренер московского клуба Марцел Личка нецензурным словом описал игру. Он подчеркнул, что это была катастрофа. Если бы не травма ведущего игрока «Динамо» Бителло, встреча наверняка сложилась бы совершенно иначе.

Валерий Карпин прибег к схеме с пятью защитниками и четырьмя полузащитниками, чтобы прикрыть зияющие дыры в обороне. Местами ростовчане были неплохи, но забить у них получилось только благодаря «привозу» голкипера московского «Динамо» Андрея Лунёва.

Карпин решил отказаться от выхода из обороны через пас от своих ворот. Слишком много мячей жёлто-синие пропустили из-за неудачных попыток доставить мяч на чужую половину поля таким способом. Хотя не исключено, что это была разовая акция. Тренер сборной России может продолжить использовать старые наработки.

Один только переход на игру вторым номером от обороны всё равно не решает большей части проблем жёлто-синих. Ненадёжные голкиперы, постоянные ошибки, нехватка креативных полузащитников — всё это переходом на упрощённую тактику не решить.

Поставить на победу «Спартака» в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Скорее всего, игра будет проходить по примерно тому же сценарию, что последняя очная встреча, которую «народная команда» выиграла с разгромным счётом.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Спартак» — «Ростов» 5 ноября 2024 года

Под руководством Станковича «народная команда» постепенно совершенствуется. Её игра упорядочивается, наблюдается прогресс, улучшаются результаты. У «Ростова» обратная динамика. Какую бы тактику не использовал Валерий Карпин, получается плохо. Хронические проблемы устранить не выходит.

Ставка: победа «Спартака» за 1.90.