«Реал» — «Милан». Винисиус, Беллингем и Родриго сплотятся

5 ноября состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Реал» — «Милан». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.67. Успех миланцев оценён экспертами в 6.00. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Милан» 5 ноября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Реал» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.47. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Реал» — «Милан» (05.11.2024)

Постепенно привыкаем к новому формату Лиги чемпионов. На 5 ноября запланировано девять встреч 4-го тура общего этапа. Среди прочих выделяется матч, в котором на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде померяются силами местный «Реал» и «Милан». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Реал» окутала пелена негатива. Коллизия с «Золотым мячом», история с обвинением Килиана Мбаппе, жуткая травма Даниэля Карвахаля и разгромное поражение в «эль класико» расстраивают болельщиков «галактикос». Цель Карло Анчелотти — отвлечь болельщиков от плохих новостей.

Итальянскому специалисту сильно портят жизнь травмы ведущих футболистов. Помимо Даниэля Карвахаля, в лазарете пребывают Родриго Гоэс и Давид Алаба. Тибо Куртуа уже приступил к тренировкам. А ещё «Реал» как будто бы играет в меньшинстве из-за неудовлетворительных выступлений Килиана Мбаппе.

В матче с «Барселоной» французский нападающий установил антирекорд топовых лиг Европы за последние семь лет. Он стал первым игроком, который оказывался в офсайде более семи раз за один матч в топ-5 европейских лиг с начала сезона-2017/2018. У Мбаппе недостаточно хорошая сыгранность и взаимопонимание с другими футболистами «Реала».

Анчелотти необходимо во что бы то ни стало устранить игровые проблемы. Времени для проведения работы над ошибками после поражения в «эль класико» тренеру предоставлено достаточно. Встреча 12-го тура Примеры с «Валенсией» перенесена. У итальянского специалиста было больше недели на подготовку команды.

У «Милана» времени на подготовку к грядущему матчу было значительно меньше. А может быть, оно и не требуется клубу? «Россонери» привыкают к требованиям и тактике Паулу Фонсеки. Чем больше игровой практики, тем скорее португальский специалист освоится и отладит механизмы.

Пока что успехи у Фонсеки, мягко говоря, не очень. «Дьяволы» выиграли только 5 из 10 матчей в чемпионате Италии. В Лиге чемпионов они уступили «Ливерпулю» (1:3) и «Байеру» (0:1), после чего победили «Брюгге» (3:1). По информации СМИ, руководство «Милана» задумывается над отставкой португальца.

Сообщается, что Фонсеке выделено три матча на исправления. Один из них уже позади. Миланцы победили «Монцу» (1:0). Всё бы ничего, но глобально в их игре ничего не изменилось. «Россонери», как обычно, создали много моментов, но бо́льшую их часть упустили и заставили болельщиков понервничать в концовке.

У «Милана» очень плохое завершение. Много моментов упускает Альваро Мората. В составе «россонери» испанский нападающий принял участие в 11 встречах, в которых забил только два мяча и отдал один голевой пас. И это при том, что практически во всех играх он выходил в стартовом составе.

Итого у нас две испытывающих серьёзные трудности команды. Только есть несколько нюансов. Во-первых, предстоящий матч состоится на «Сантьяго Бернабеу», а поддержка болельщиков оказывает сильное влияние на «сливочных». Во-вторых, Лига чемпионов — это территория мадридцев.

«Галактикос» всегда выступают в турнире с особым рвением. И чем хуже у них идут дела, тем больше вероятность показательного выступления. Раненый зверь вдвойне опасен. Поставить на победу «Реала» и тотал меньше 4.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06.

Чрезмерно высокой результативности не ждём. Что у мадридцев, что у миланцев не лучшим образом обстоят дела с голами. Нападающие клубов упускают много моментов, часто попадают в офсайды. И в то же время команды редко пропускают много голов.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Милан» 5 ноября 2024 года

У «Реала» больше шансов на победу. Время после поражения в «эль класико» не потрачено Анчелотти впустую. «Сливочные» сыграют дома с особой мотивацией. С трудом верится, что «Милан» сможет отнять у них очки. «Россонери» нестабильны и испытывают большие трудности в важных матчах. Слишком много голов не предвидится. У команд хромает реализация.

Ставка: победа «Реала» и тотал меньше 4.5 мяча за 2.07.