«Спортинг» — «Манчестер Сити». Холанд покажет характер

5 ноября состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Спортинг» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.80. Успех «львов» оценён экспертами в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Спортинг» — «Манчестер Сити» 5 ноября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Спортинг» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.59.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Спортинг» — «Манчестер Сити» (05.11.2024)

Постепенно привыкаем к новому формату Лиги чемпионов. На 5 ноября запланировано девять игр 4-го тура общего этапа. Среди прочих выделяется матч, в котором на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне «Спортинг» примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Для «Спортинга» сезон складывается отлично, но всё может измениться из-за внезапного перехода Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед». Болельщики «львов» выражают недовольство расставанием со специалистом, хотя тот объяснил, что его поставили перед выбором — либо сейчас, либо никогда.

Амориму дали доработать в «Спортинге» до ближайшей международной паузы. Пока что команда послушно выполняет его требования. Во встрече последнего тура чемпионата Португалии клуб из Лиссабона внешне непринуждённо разгромил «Эштрелу» (5:1).

Главным героем встречи стал Виктор Дьёкереш. Он оформил покер. Шведский нападающий с огромным отрывом возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата Португалии. Всего в составе «Спортинга» он принял участие в 16 матчах во всех официальных турнирах, в которых забил 20 мячей и отдал три результативные передачи.

В частности благодаря стараниям Дьёкереша «львы» победили «Лилль» (2:0) и «Штурм» (2:0) в Лиге чемпионов. Впереди их ждёт, возможно, самое сложное испытание в сезоне. В соперниках у «Спортинга» разозлённый поражением в матче последнего тура АПЛ «Манчестер Сити».

«Горожане» уступили «Борнмуту» (1:2). Прервалась их рекордная серия без поражений в чемпионате Англии, которая насчитывала 32 встречи. 27 из них подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли. Сразу после поражения испанский специалист отметил, что нужно думать о встрече в Португалии.

Профессионализм Хосепа Гвардиолы не перестаёт восхищать. Тренеру портит жизнь большое количество травм, но он не собирается искать оправданий. Испанец отметил, что у него в подспорье невероятная группа игроков с сильным характером. Он подчеркнул, что эта неделя очень важна.

Гвардиола может положиться на Эрлинга Холанда. В последнее время результативность норвежского нападающего в чемпионате Англии заметно снизилась, но на Лигу чемпионов у него всегда особый настрой. Оформив дубль в матче 3-го тура общего этапа турнира со «Спартой» (5:0), он переписал несколько рекордов.

Холанд забил целых 44 мяча в 42 матчах в Лиге чемпионов. Защитникам «Спортинга» будет сложно сдержать мощного нападающего, обладающего прекрасным завершением. Заключить пари на то, что «Манчестер Сити» победит «Спортинг», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80.

Хосеп Гвардиола хорошо подготовится к грядущей игре. И не только потому что нужно исправляться за поражение от «Борнмута». В скором будущем ему предстоит встретиться с Рубеном Аморимом в чемпионате Англии. Испанцу необходимо как можно лучше изучить сильные и слабые стороны в тактике соперника.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Спортинг» — «Манчестер Сити» 5 ноября 2024 года

«Спортинг» — крепкий соперник, с которым у «Манчестер Сити» могут возникнуть проблемы. Пока Рубен Аморим у руля, «львы» представляют большую опасность. Впрочем, даже в ослабленном виде «горожане» выглядят сильнее. Они должны победить на классе. У Гвардиолы нет другого выбора. Он требует от подопечных максимальной самоотдачи и побед в каждой игре. Это менталитет чемпиона.

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.80.