«Боруссия» Д — «Штурм». Рано ругать Нури Шахина

5 ноября в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» будет играть со «Штурмом». Встреча состоится на стадионе «Дортмунд». Начало – в 23:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Боруссия» Д — «Штурм» 5 ноября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами дортмундцев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.17. Шансы австрийского клуба оценили в 14.0. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 8.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 3.30. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.90.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Штурм» (05.11.2024)

Ситуация в дортмундской «Боруссии» сложная, но не критическая. Команда тонет в проблемах и стартовала в новом сезоне с очень низким темпом. Сразу после поражения в матче Лиги чемпионов от «Реала» (2:5) чёрно-жёлтые уступили в Бундеслиге «Аугсбургу» (1:2) и вылетели из Кубка Германии, проиграв «Вольфсбургу» — 0:0 (0:1 д. вр.).

Победа в последней встрече с «Лейпцигом» (2:1) позволяет немного закрыть глаза на неудачи. Всё-таки в чемпионате Германии «Боруссия» входит в топ-5. Но играющие за неё футболисты были нацелены на борьбу за трофеи. Как минимум за Кубок они уже не смогут побороться. Да и шансы в Бундеслиге ничтожно малы. Отставание от «Баварии» составляет семь очков.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, дошло до того, что вратарь дортмундцев Грегор Кобель может покинуть команду, высказав недовольство положением дел в клубе. Одной из главных причин неудачных выступлений команды является переполненный лазарет. У Нури Шахина просто нет возможности проводить ротацию. Скамейка заметно поредела.

Карим Адейеми, Вальдемар Антон, Джованни Рейна, Жюльен Дюранвиль, Никлас Зюле, а теперь ещё и Грегор Кобель находятся в лазарете. И это не все травмированные. Их список больше. На предстоящую игру в Лиге чемпионов «Боруссии» необходимо настроиться. Соперник несложный.

«Штурм» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Австрии с 26 очками. Но он опережает ближайшего преследователя только на три очка. В первенстве команда забивает больше всех. На её счету в 12 встречах 27 голов. Мика Биерет и Отар Китеишвили являются главной силой и надеждой тренера Кристиана Ильцера.

Лига чемпионов не по силам «Штурму». Ему бы впору выступать в Лиге Европы, но новый формат ко всем беспощаден. Все три матча в еврокубках подопечные Ильцера проиграли. Они уступили «Бресту» (1:2), «Брюгге» (0:1) и «Спортингу» (0:2). Никаких улучшений не предвидится.

Для дортмундцев это отличный шанс реабилитироваться в глазах болельщиков. Нури Шахину придётся справляться с задачей без многих лидеров. Но обыграть «Лейпциг» же получилось, а он выглядит куда опаснее «Штурма». Да и дома чёрно-жёлтые одержали шесть побед подряд во всех турнирах. Поставить на их победу и тотал больше 3.5 мяча можно за 2.00.

Ставка: победа «Боруссии» и тотал больше 3.5 мяча за 2.00.