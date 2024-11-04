«Лилль» — «Ювентус». Магия Бруно Женезио подействует на Тьяго Мотту

5 ноября в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Лилль» будет играть с «Ювентусом». Встреча состоится на стадионе «Декатлон Арена – Пьер-Моруа». Начало – в 23:00 мск. Не спешите поздравлять туринцев с победой.

Коэффициенты букмекеров на матч «Лилль» — «Ювентус» 5 ноября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами туринцев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 2.55. Шансы «догов» оценили в 2.90. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.15.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.68. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.97.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Лилль» — «Ювентус» (05.11.2024)

«Лилль» просто невероятен. Никто не ожидал такой великолепной игры от этой команды, но Бруно Женезио не перестаёт удивлять. Беспроигрышная серия «догов» насчитывает восемь матчей во всех турнирах. В том числе они сенсационно победили «Реал» (1:0) и «Атлетико» (3:1).

Причём «матрасников» удалось обыграть на выезде. Таким образом, «доги» набрали шесть очков в трёх встречах общего этапа Лиги чемпионов. Уступили они только «Спортингу», но на тот момент ещё не были в такой шикарной форме. Джонатан Дэвид стал автором единственного гола в ворота «сливочных» и оформил дубль в игре с «Атлетико».

С большой долей вероятности Бруно Женезио вновь выпустит его с первых минут. А ведь выбор состава этим тренером всегда непредсказуем. Он постоянно что-то меняет, проводит ротацию, путая своих соперников. Они не знают, к чему готовиться. Тактика предельно правильная.

«Ювентус» тоже набрал шесть очков в трёх встречах общего этапа Лиги чемпионов. Поэтому предстоящая игра выглядит ещё более принципиальной. Подопечные Тьяго Мотты победили ПСВ (3:1) и «Лейпциг» (3:2), но проиграли «Штутгарту» (0:1). Со «швабами» туринцы выглядели очень неуверенно. Они нанесли всего один удар в створ, а соперник – 10.

Это поражение сильно повлияло на подопечных Тьяго Мотты. После него они два раза подряд сыграли вничью в Серии А – в матчах с «Интером» (4:4) и «Пармой» (2:2). Если за результат встречи с миланцами не должно быть стыдно, то с жёлто-синими так играть было нельзя.

В последней встрече «Ювентус» победил «Удинезе» (2:0). Но судить по этой игре сложно. Соперник явно слабее, пусть и неплохо начал сезон. Сильно ругать команду Тьяго Мотты тоже не следует. Всё-таки она не уступала в этом сезоне Серии А. Вот только смущает большое количество ничейных результатов – 6 в 11 матчах.

«Лилль» наводит ужас на титулованные клубы. Он показывает невероятные результаты, но все продолжают не верить в магию Бруно Женезио. «Реал» и «Атлетико» уже прочувствовали ошибку на себе. Тьяго Мотта, конечно, никогда не допустит расслабленности своих подопечных, но у туринцев определённо есть проблемы. Особенно ощущаются они в последних матчах.

Прогнозируем, что «Лилль» не проиграет и тотал будет больше 1.5 мяча, за 2.30. Возможно, встреча завершится вничью, но вряд ли с нулями на табло. Всё-таки «Ювентус» много забивал в последних матчах, но и достаточно пропускал. А «доги» в этом сезоне вскрывали и не такую оборону.

Ставка: «Лилль» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 2.30.