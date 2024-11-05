Обыграть «Жирону» не так сложно, а вот «красным быкам» с «Селтиком» придётся повозиться.

Экспресс с коэффициентом 5.17: ПСВ найдёт в себе силы, «Лейпцигу» будет тяжело

Возвращаемся к Лиге чемпионов. Нас ожидает 4-й тур общего этапа, и стартует он уже сегодня. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 5.17.

Прогноз на матч ПСВ – «Жирона»

ПСВ уверенно начал защиту титула чемпиона Нидерландов, выиграв 10 матчей подряд. Но в минувшей встрече потерпел первое поражение – от «Аякса» (2:3). В Лиге чемпионов подопечные Петера Боша пока не выигрывали. Начали общий этап они, уступив «Ювентусу» (1:3), а последние два матча сыграли вничью – со «Спортингом» и «ПСЖ».

«Жирона» потеряла летом Довбика и уже не выглядит такой грозной, как в прошлом сезоне. Начало общего этапа Лиги чемпионов обернулось для каталонцев двумя поражениями – от «ПСЖ» (0:1) и «Фейеноорда» (2:3). Но со «Слованом» бело-красные справились – 2:0. В Примере дела идут тоже плохо. Команда находится в середине турнирной таблицы и часто проигрывает.

Всё-таки ПСВ смотрится немного увереннее, чем «Жирона». У нидерландцев получилось даже сыграть вничью с «ПСЖ» и «Спортингом». Вряд ли каталонцы в таком состоянии способны дать отпор подопечным Петера Боша. Поставить на победу ПСВ можно за 1.72.

Прогноз на матч «Слован» — «Динамо» Загреб

Небесно-голубые явно не подходят для Лиги чемпионов. В чемпионате Словакии они возглавляют турнирную таблицу, но в еврокубковом турнире проиграли все матчи х. Два поражения «Слована» получились и вовсе разгромными – от «Селтика» (1:5) и «Манчестер Сити» (0:4). Даже нестабильной «Жироне» небесно-голубые уступили – 0:2.

Встреча с загребским «Динамо» не сулит ничего хорошего для клуба из Братиславы. «Синие» как будто отрезвели после поражений от «Баварии» (2:9) и «Славена» (1:4). С тех пор они заиграли с новыми силами. В Лиге чемпионов хорватский клуб сыграл вничью с «Монако» (2:2) и обыграл «Зальцбург» на выезде – 2:0.

В семи из восьми последних матчей во всех турнирах загребское «Динамо» забивало не менее двух мячей. «Слован» в каждой из встреч общего этапа Лиги чемпионов пропускал не меньше двух голов. Плюсуем к этому ещё тот факт, что «синие» явно сильнее и лучше подготовлены, и получаем ставку на индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча за 1.88.

Прогноз на матч «Селтик» — «РБ Лейпциг»

После крупного поражения 1:7 от дортмундской «Боруссии» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, «Селтик» сыграл вничью с «Аталантой» (0:0). «Кельтам» удалось сдержать натиск мощного итальянского клуба, и это неплохо. Подопечные Брендана Роджерса отлично выступают на домашнем стадионе. Их серия без поражений на своём поле насчитывает уже более 20 встреч.

У «Лейпцига» дела в Лиге чемпионов обстоят очень плохо. Команда проиграла все три матча. «Красные быки» уступили «Атлетико» (1:2), «Ювентусу» (2:3) и «Ливерпулю» (0:1). Хотя в Бундеслиге у подопечных Марко Розе ситуация совершенно иная. Они занимают второе место в таблице, отставая от «Баварии» лишь на три очка.

Эта встреча вполне может получиться результативной. Обе команды стремятся к победе, особенно «красные быки». «Селтик» будет играть дома, где его давно никто не может обыграть, но «Лейпциг» приложит для этого максимум усилий. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа ПСВ в игре с «Жироной» за 1.72.

Ставка 2: индивидуальный тотал загребского «Динамо» в матче со «Слованом» больше 1.5 мяча за 1.88.

Ставка 3: тотал больше 2.5 мяча в игре «Селтик» — «РБ Лейпциг» за 1.60.

Общий коэффициент: 1.72 Х 1.88 Х 1.60 = 5.17.