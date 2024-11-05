«Зенит» — «Ахмат». Ташуева преследует злой рок

6 ноября состоится матч 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ «Зенит» — «Ахмат». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.25. Успех грозненцев оценён в 14.5. Ставки на ничью принимаются за 6.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Зенит» — «Ахмат» 6 ноября 2024 года

Аналитики уверены, что матч Кубка России «Зенит» — «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.94. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на первый матч 1/4 финала Кубка России «Зенит» — «Ахмат» (06.11.2024)

6 ноября состоится первый матч 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ, в котором на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге померяются силами «Зенит» и «Ахмат». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Сине-бело-голубые отстают на три очка от возглавляющего турнирную таблицу чемпионата России «Краснодара», а также преуспевают в Кубке России. Петербуржцы проиграли всего лишь 2 из 20 матчей и три раза сыграли вничью. На первый взгляд, у команды и в помине нет проблем.

Если всмотреться повнимательнее, Сергей Семак столкнулся трудностями. В частности, из-за травм Максима Глушенкова, Сергея Волкова и Михаила Кержакова тренер использует прагматичную тактику. Только в двух из семи последних матчей сине-бело-голубые сумели забить больше двух мячей.

Казалось бы, у «Зенита» огромная глубина состава, но ресурсы как будто бы используются Сергеем Семаком только на 50%. Отчасти такое впечатление складывается из-за слабой игры в нападении. Совсем не забивают Артур, Педро и Александр Соболев. Плюс сильно ухудшилась форма Матео Кассьерры.

Ставший по итогам прошлого сезона лучшим бомбардиром РПЛ колумбиец в последних 11 встречах в чемпионате России забил всего лишь два мяча. С таким нападением далеко Сергей Семак не уйдёт. Тренер пытается найти решение, меняя схему игры и выпуская игроков в непривычных амплуа, но плодов это не даёт.

Впрочем, трудности, с которыми столкнулся «Зенит», по сравнению с проблемами «Ахмата», выглядят просто смешно. Грозненцы расположились на предпоследней строчке в турнирной таблице РПЛ. Отставание от идущего на 14-м месте «Факела» составляет три очка.

От возвращения Сергея Ташуева никакой пользы. В последних семи матчах в РПЛ под его руководством «зелёные» сыграли вничью с проводящими ужасный сезон «Крыльями Советов» (1:1) и победили испытывающий не менее серьёзные проблемы «Ростов» (3:2), а уступили московскому «Динамо» (2:4), ЦСКА (0:3), «Рубину» (0:2), «Факелу» (2:3) и «Пари НН» (0:2).

Грозненцы очень много пропускают. Если бы не Гиорги Шелия, результаты были бы совсем страшными. В матчах с ЦСКА и «Динамо» 35-летний голкипер совершил 13 сейвов. Даже этого оказалось недостаточно. Московские команды всё равно забили целых семь мячей.

На матчи с сильными соперниками Шелия зачастую хорошо настраивается. Однако у Сергея Ташуева в приоритете не обеспечение надёжности в обороне и упрощение работы вратарю. Он заявил, что самое важное — забить гол. С завершением у «зелёных» всё просто ужасно.

Ташуев поделился мнением, что команду преследует злой рок. Он отметил, что «Ахмат» не реализует массу моментов и пропускает из-за детских ошибок. Поставить на победу «Зенита» в грядущем матче с форой (-2) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.07.

История очных встреч говорит о том, что грозненцы являются не самым удобным соперником для петербуржцев, но в текущем виде «зелёные» вряд ли сумеют избежать разгромного поражения и вылета из Кубка России. Сине-бело-голубые должны победить уверенно в обоих матчах.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Зенит» — «Ахмат» 6 ноября 2024 года

У «Зенита» значительно лучше глубина состава и результаты. Несмотря на проблемы с результативностью, он должен уверенно победить «Ахмат». Грозненцы много пропускают даже во встречах с располагающимися в самом низу турнирной таблицы первенства командами. У них совсем плохи дела.

Ставка: победа «Зенита» с форой (-2) за 2.07.