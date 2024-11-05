«Бавария» — «Бенфика». Где Гарри Кейн, там голы

6 ноября состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Бенфика». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.30. Успех лиссабонцев оценён экспертами в 9.00. Ставки на ничью принимаются за 6.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Бенфика» 6 ноября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Бавария» — «Бенфика» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.40. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Бенфика» (06.11.2024)

Постепенно привыкаем к новому формату Лиги чемпионов. На 6 ноября запланировано девять игр 4-го тура общего этапа. Среди прочих выделяется матч, в котором на стадионе «Арена Мюнхен» померяются силами «Бавария» и «Бенфика». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В Бундеслиге у «Баварии» всё отлично. Разгромив в матче последнего тура первенства «Унион» (3:0), мюнхенцы увеличили отрыв от идущего на втором месте «Лейпцига» до трёх очков. Пора подопечным Венсана Компани поправить дела на международной арене.

После крупной победы во встрече 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с загребским «Динамо» (9:2) мюнхенцы уступили «Астон Вилле» (0:1) и «Барселоне» (1:4). Автором единственного забитого во встрече с каталонцами мяча стал Гарри Кейн.

Во встрече с «Унионом» 31-летний англичанин оформил дубль, а также записал на свой счёт результативную передачу. Два из трёх забитых мячей Кейн соорудил на пару с Кингсли Команом, набравшим в последнее время отличную форму. Другой гол Гарри забил с пенальти, заработанного Майклом Олисе.

У англичанина и раньше была неплохая сыгранность с французскими вингерами. Благодаря стараниям Венсана Компани она продолжает улучшаться. А ведь Кейн и без того в 14 матчах во всех турнирах в составе «Баварии» забил 17 мячей и отдал восемь голевых пасов.

«Бенфике» будет нелегко сдержать мощное нападение мюнхенской команды. Впрочем, «орлы» представляют для «Баварии» не меньшую опасность, чем «Астон Вилла» и «Барселона». Их ни в коем случае нельзя недооценивать.

Португальские клубы всегда с особым рвением выступают в еврокубках. «Бенфика» уже успела подарить громкую сенсацию. Она разгромила мадридский «Атлетико» (4:0) во встрече 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Правда, в двух других матчах «орлы» не без нервов победили «Црвену Звезду» (2:1) и уступили «Фейеноорду» (1:3).

Зачастую, чем серьёзнее соперник, тем лучше настрой у «Бенфики». И даже если кажется, что встреча складывается для «орлов» совсем неудачно, всё может измениться в считаные секунды. Они любят переламывать ход игры на характере и волевых качествах.

Особыми моральными качествами, а также невероятной техникой и богатым опытом обладает Анхель Ди Мария. Бывший полузащитник мадридского «Реала» продолжает радовать болельщиков выступлениями отборного качества и результативностью. Во встрече с «Атлетико» он реализовал пенальти.

От предстоящего матча можно ждать всего что угодно, но есть уверенность, что он получится результативным. Заключить пари на то, что сыграет ТБ 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86.

Мюнхенцы в 14 встречах во всех официальных турнирах забили целых 50 мячей. У лиссабонцев показатели более скромные, однако они не должны вводить в заблуждение. «Бенфика» всегда источает большую угрозу для грандов.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Бенфика» 6 ноября 2024 года

«Бавария» на ходу. Гарри Кейн — в отличной форме. У мюнхенцев полный порядок на внутренней арене. Только вот даже поддержка домашних трибун ничего им не гарантирует в грядущем матче. У «Бенфики» просто сумасшедший настрой. Её любимое дело — устраивать сенсации в таких матчах.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 1.86.