«Црвена Звезда» — «Барселона». Флик и Левандовски — сила!

6 ноября состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 1.20. Успех красно-белых оценён экспертами в 15.0. Ставки на ничью принимаются за 8.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Барселона» 6 ноября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Црвена Звезда» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.20. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.02. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Барселона» (06.11.2024)

Постепенно привыкаем к новому формату Лиги чемпионов. На 6 ноября запланировано девять игр 4-го тура общего этапа. Среди прочих выделяется матч, в котором на стадионе «Райко Митич» «Црвена Звезда» примет «Барселону». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Црвена Звезда», по обыкновению, доминирует в чемпионате Сербии. Она возглавляет турнирную таблицу с огромным отрывом от идущего следом «Партизана». Красно-белые выиграли все 11 последних матчей первенства с общим счётом 37:6. Они не знают себе равных на внутренней арене.

В этом заключается основная причина неудовлетворительных выступлений подопечных Владана Милоевича в еврокубках. Из-за полного отсутствия конкуренции в чемпионате Сербии команда не прогрессирует. Она оказывается не готова к тем скоростям, которые предлагают соперники посильнее.

Красно-белые проиграли все три встречи общего этапа Лиги чемпионов. Несмотря на запредельную мотивацию, они уступили «Бенфике» (1:2), «Интеру» (0:4) и «Монако» (1:5). Если в матчах с такими соперниками «Црвена Звезда» пропустила 11 мячей, то страшно представить, сколько голов ей забьёт «Барселона».

Встреча с каталонцами станет большим испытанием для защитников «Црвены Звезды». Взятый клубом у «Зенита» в аренду Ванья Дркушич вряд ли сможет помочь команде. 25-летний футболист совсем недавно оправился от травмы. Скорее всего, Милоевич оставит его в запасе, как это было в последнем матче с «Войводиной» (3:0).

«Барселона» проводит вдохновенный сезон. Назначение Ханс-Дитера Флика многое изменило в положительную сторону в игре и мышлении футболистов каталонского клуба. Команда стала более сплочённой, игроки постоянно нацелены на индивидуальный прогресс.

У каталонцев только два поражения в этом сезоне. В Лиге чемпионов они уступили «Монако» (1:2), а в чемпионате Испании проиграли «Осасуне» (2:4). Во всех остальных матчах подопечные Флика победили. В 15 встречах они забили целых 50 мячей, а пропустили только 14.

Важно, что много забивают сине-гранатовые не только аутсайдерам. Они разгромили мадридский «Реал» (4:0) и «Баварию» (4:1). В обеих встречах отметился забитыми мячами Роберт Левандовски. Он был признан лучшим игроком чемпионата Испании в октябре.

В последней встрече с «Эспаньолом» (3:1) Левандовски результативными действиями не отметился. Да и в целом выступили каталонцы хуже обычного. Они сделали результат в первом тайме и сильно просели во втором. Флик отметил, что принимает это, потому как команда выиграла. Однако он не собирается просто так закрывать глаза на такие моменты.

Флик подчеркнул, что «Барселоне» нужно быть сильнее и поднимать уровень. Тренер очень требователен. Это главная причина прекрасных выступлений и отменных результатов сине-гранатовых. Поставить на их победу в грядущем матче с форой (-2.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.28.

Несмотря на то что встреча состоится в Белграде, «Барселона» видится явным фаворитом. Уровень конкуренции в Примере значительно выше, чем в чемпионате Сербии. Разница в исполнительском мастерстве между командами большая. Да и рисунок игры у каталонцев значительно лучше.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Барселона» 6 ноября 2024 года

Красно-белым не хватает класса. Уровень соперников в Лиге чемпионов слишком высок для них. «Барселона» может победить «Црвену Звезду» даже крупно. Она очень много забивает всем без разбору. Из недостаточно качественных выступлений команды Ханс-Дитер Флик моментально извлекает уроки.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2.5) за 2.28.