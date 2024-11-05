«Штутгарт» — «Аталанта». Гасперини выстроит перед «швабами» стену

6 ноября в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Штутгарт» будет играть с «Аталантой». Встреча состоится на стадионе «Штутгарт Арена». Начало – в 23:00 мск. Сложно выбрать из двух этих команд фаворита.

Коэффициенты букмекеров на матч «Штутгарт» — «Аталанта» 6 ноября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами «швабов» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 2.35. Шансы бергамасков оценили в 2.75. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.50. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.50.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Штутгарт» — «Аталанта» (06.11.2024)

Вернувшийся в Лигу чемпионов спустя 15 лет «Штутгарт» уже успел провести три встречи. Он обидно уступил «Реалу» (1:3), пропустив два гола после 83-й минуты, сыграл вничью с пражской «Спартой» (1:1) и неожиданно победил «Ювентус» (1:0).

Одолев туринцев, «швабы» прервали свою пятиматчевую безвыигрышную серию. После этого успеха подопечные Себастьяна Хёнеса в Бундеслиге победили «Хольштайн» (2:1) и сыграли вничью с «Байером» (0:0), а также взяли верх над «Кайзерслаутерном» в Кубке Германии – 2:1. Не сказать, что все эти результаты были добыты уверенно.

В прошлом сезоне «Штутгарт» выступал гораздо ярче и интереснее. Он занял второе место. В текущем розыгрыше Бундеслиги «швабы» находятся лишь на восьмой строчке, победив в трёх из девяти встреч. У Себастьяна Хёнеса отличная глубина состава. В его команде присутствует конкуренция за место в основе. Это сказывается на показателях отдельных футболистов.

«Аталанта» не сразу вкатилась в ритм нового сезона, но сейчас показывает великолепную игру. Джан Пьеро Гасперини решил сделать шаг вперёд, по сравнению с прошлым сезоном. В Лиге чемпионов бергамаски не знают поражений. Они сыграли в нулевую ничью с «Арсеналом» и «Селтиком», а также разгромили «Шахтёр» (3:0).

«Богиня» уверенно держит оборону, и это может ей пригодиться в предстоящей встрече. По факту «Аталанта» является одной из пяти команд в общем этапе, которая до сих пор не пропускала. Марко Карнесекки – отличный вратарь, который прогрессирует с каждым годом всё сильнее.

Бергамаски к тому же выиграли пять последних матчей в Серии А. В трёх из них вратарь не пропускал. Подопечные Джан Пьеро Гасперини разгромили «Дженоа» (5:1) и «Наполи» (3:0), крупно победили «Верону» (6:1), и одолели «Венецию» (2:0) и «Монцу» (2:0).

Особый акцент следует сделать на победе «Аталанты» в игре с возглавляющим таблицу Серии А «Наполи». Для «партенопейцев» это поражение стало лишь вторым в сезоне. Адемола Лукман оформил дубль с передач Шарля Де Кетеларе. Автором третьего мяча стал вышедший на замену Матео Ретеги. Состав у «богини» что надо.

Мы предлагаем поставить на то, что «Аталанта» не проиграет, а тотал будет меньше 4.5 мяча, за 1.95. Бергамаски очень классно обороняются. Они не пропустили даже от таких команд, как «Арсенал», «Селтик» и «Наполи». Что уж говорить о «Штутгарте», который последнее время не радует креативом в атаке.

Ставка: «Аталанта» не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча за 1.95.