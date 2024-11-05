«ПСЖ» — «Атлетико». Матвей Сафонов будет готов

Праздничные выходные позади, возвращаемся к рабочему ритму. А скрасить будни помогут еврокубковые соревнования. В среду, 6 ноября, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Атлетико» Мадрид. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Конечно же, ждём появления Матвея Сафонова.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Атлетико» 6 ноября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на французский «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.76, что приблизительно равно 56% вероятности. Победа испанского «Атлетико» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.90 (около 20% вероятности). Ничья более вероятна, но коэффициент тоже высокий — 4.00.

Вместе с тем аналитики ждут результативной игры в предстоящем матче на «Парк де Пренс». Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83. При этом наиболее вероятным экспертам представляется ничейный счёт 1:1, хотя допускают и 1:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Атлетико» (06.11.2024)

Судя по реакции главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике и информации в СМИ, есть шансы увидеть Матвея Сафонова на воротах в предстоящем матче с мадридским «Атлетико». И это хорошо для парижской команды. Дело в том, что на выходных она всухую обыграла «Ланс» (1:0) в чемпионате Франции. В том числе и благодаря российскому голкиперу, который вышел в старте и совершил несколько важных спасений. Энрике отметил его вклад.

Джанлуиджи Доннарумма же в последнее время не столь надёжен. Вы можете вспомнить два последних матча в той же Лиге чемпионов, когда итальянец пропустил дважды от лондонского «Арсенала» (0:2) и ещё один раз от – ПСВ из Эйндховена (1:1). Конечно, опыта больших еврокубковых выступлений у Руммы будет больше, но Сафонов вполне заслужил титул полноценного игрока состава.

К слову, такая конкуренция должна только повысить крепость обороны команды. Конкуренция полезна. А потому не совсем понятны предположения букмекеров относительно высокой результативности предстоящего матча. Тем более что последние результаты соперников и важность исхода данного противостояния с точки зрения турнирной борьбы предполагают напряжённую «низовую» игру.

Напомним, «ПСЖ» в трёх турах собрал всё — победу, поражение и ничью — и делит 18-е место с четырьмя очками. У «Атлетико» дела обстоят ещё хуже. Начав с победы, испанский клуб потерпел два поражения подряд. Итог — три очка и место вне топ-24 турнирной таблицы.

Если на «Атлетико» посмотреть более пристально, можно увидеть ещё и определённую закономерность. После поражения в Лиге чемпионов от «Лилля» со счётом 1:3 испанский клуб, видимо, сделал упор на защиту. В каждой из трёх следующих встреч тотал не превышал двух голов. Сперва было минимальное поражение от «Бетиса», а затем две победы с одинаковым счётом 2:0 — над «Виком» и «Лас-Пальмасом».

Понимая уровень своего соперника, каждый из пары «ПСЖ» — «Атлетико», вероятно, сыграет более осторожно, чем мог бы. Если бы, конечно, не имел такую неуверенную линию результатов на старте общего этапа Лиги чемпионов. Иными словами, получить одно очко гораздо лучше, нежели потерять сразу все. Так что не ждём много голов. Даже если Матвей Сафонов и не появится на поле.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.00.