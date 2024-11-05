«Интер» — «Арсенал». У Индзаги и Артеты есть дела поважнее

Праздничные выходные позади, возвращаемся к рабочему ритму. А скрасить будни помогут еврокубковые соревнования. В среду, 6 ноября, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Интер» — «Арсенал». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Соперники друг друга стоят.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Интер» — «Арсенал» 6 ноября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, хотя едва заметное преимущество отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу итальянского «Интера» предлагается с коэффициентом 2.65, что приблизительно равно 37% вероятности. Победа английского «Арсенала» соразмерна с ничейным исходом и доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00 (около 33% вероятности).

Вместе с тем аналитики считают, что встреча на «Сан-Сиро» не получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 1.73. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Если обе не забьют — коэффициент 9.50. Наиболее вероятным экспертам представляется ничейный счёт 1:1, коэффициент в районе 5.60.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Лиги чемпионов «Интер» — «Арсенал» (06.11.2024)

Судя по последним результатам, миланский «Интер» выглядит более стабильно. В пяти прошлых матчах в разных турнирах у него сумасшедшая ничья с «Ювентусом» (4:4) и четыре победы всухую — над «Ромой» (1:0), «Янг Бойз» (1:0), «Эмполи» (3:0) и «Венецией» (1:0). В Серии А клуб гонится за лидирующим «Наполи», а в Лиге чемпионов претендует на прямой выход в плей-офф.

Лондонский «Арсенал», в свою очередь, накануне потерпел в АПЛ второе подряд выездное поражение, уступив «Ньюкаслу» (0:1). Хотя и имел определённое преимущество. Первое же случилось в матче с «Борнмутом» (0:2) в середине прошлого месяца. Кроме того, клуб наиграл лишь на ничью в домашней встрече с «Ливерпулем» (2:2) — одним из главных конкурентов по чемпионской гонке.

Однако всё не так однозначно, как может показаться. «Канониры» демонстрируют весьма неплохой футбол, часто являются фаворитами, и у них есть преимущество даже в неудачных играх. То есть результат не всегда отражает то, что происходит на поле. Если бы получилось добрать очки там, где их надо было добирать, команда не так отставала бы от лидеров АПЛ. При этом можно похвалить её за место в топ-10 Лиги чемпионов.

Друг с другом «Интер» и «Арсенал» не встречались очень давно, так что фактически для них это первая встреча в современной истории. С учётом запаса игр до конца группового этапа и отсутствия какой-либо принципиальности, вряд ли кто-то будет ложиться костьми за результат. Особенно на фоне того, что у каждого впереди важнейшее противостояние на внутренней арене.

Подопечные Симоне Индзаги в ближайшее воскресенье сыграют с «Наполи». Надо настраиваться на победу, ведь при поражении конкурент оторвётся и получит фору в чемпионской гонке. У подопечных Микеля Артеты же на этих выходных дерби с «Челси», который занимает их место в лигочемпионской зоне. То есть обеим сторонам нужно готовиться к уикенду.

При таких раскладах вполне логично не мудрить и ожидать ничью в предстоящем матче 4-го тура Лиги чемпионов. Альтернативный вариант — «нерадзурри» не проиграют и тотал будет меньше 2.5 мяча. В пользу хозяев говорят стабильность, зачастую надёжная игра в обороне и домашнее поле без дополнительных перелётов. Голевого парада не предвидится по тем же причинам.

Ставка: ничья за 3.20.