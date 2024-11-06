Экспресс с коэффициентом 10.85: «ПСЖ» не торопится, «Бавария» демонстрирует мощь

Сегодня продолжатся матчи 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Надеемся, что будет ещё интереснее, чем вчера. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.85.

Прогноз на матч «Бавария» — «Бенфика»

В Бундеслиге у «Баварии» всё отлично. Разгромив в матче последнего тура первенства «Унион» (3:0), мюнхенцы увеличили отрыв от идущего на втором месте «Лейпцига» до трёх очков. В Лиге чемпионов после крупной победы над загребским «Динамо» (9:2) мюнхенцы уступили «Астон Вилле» (0:1) и «Барселоне» (1:4).

«Бенфике» будет нелегко сдержать мощное нападение мюнхенской команды. Впрочем, «орлы» представляют для «Баварии» не меньшую опасность, чем «Астон Вилла» и «Барселона». «Бенфика» уже успела подарить громкую сенсацию. Она разгромила мадридский «Атлетико» (4:0) во встрече 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Правда, в двух других матчах «орлы» не без нервов победили «Црвену Звезду» (2:1) и уступили «Фейеноорду» (1:3).

«Бавария» на ходу. Гарри Кейн — в отличной форме. У мюнхенцев полный порядок на внутренней арене. Только вот даже поддержка домашних трибун ничего им не гарантирует в грядущем матче. У «Бенфики» просто сумасшедший настрой. Её любимое дело — устраивать сенсации в таких матчах. Поставить на тотал больше 3.5 мяча можно за 1.75.

Прогноз на матч «Интер» — «Арсенал»

«Интер» выглядит стабильнее, чем «канониры». В пяти прошлых матчах в разных турнирах у него сумасшедшая ничья с «Ювентусом» (4:4) и четыре победы всухую — над «Ромой» (1:0), «Янг Бойз» (1:0), «Эмполи» (3:0) и «Венецией» (1:0). В Серии А клуб гонится за лидирующим «Наполи», а в Лиге чемпионов претендует на прямой выход в плей-офф.

Лондонский «Арсенал», в свою очередь, накануне потерпел в АПЛ второе подряд выездное поражение, уступив «Ньюкаслу» (0:1). Хотя и имел определённое преимущество. Первое же случилось в матче с «Борнмутом» (0:2) в середине прошлого месяца. Кроме того, клуб наиграл лишь на ничью в домашней встрече с «Ливерпулем» (2:2) — одним из главных конкурентов по чемпионской гонке.

Однако всё не так однозначно, как может показаться. «Канониры» демонстрируют весьма неплохой футбол, часто являются фаворитами, и у них есть преимущество даже в неудачных играх. «Интер» в ближайшее воскресенье сыграет с «Наполи». У подопечных Микеля Артеты же на этих выходных дерби с «Челси». То есть обеим командам нужно готовиться к уикенду. При таких раскладах вполне логично не мудрить и ожидать ничью в предстоящем матче с коэффициентом 3.10.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Атлетико»

«ПСЖ» в трёх турах общего этапа Лиги чемпионов собрал всё — победу, поражение и ничью — и делит 18-е место с четырьмя очками. У «Атлетико» дела обстоят ещё хуже. Начав с победы, испанский клуб потерпел два поражения подряд. Итог — три очка и место вне топ-24.

Если на «Атлетико» посмотреть более пристально, можно увидеть ещё и определённую закономерность. После поражения в Лиге чемпионов от «Лилля» со счётом 1:3 испанский клуб, видимо, сделал упор на защиту. В каждой из трёх следующих встреч тотал не превышал двух голов. Сперва было минимальное поражение от «Бетиса», а затем две победы с одинаковым счётом 2:0 — над «Виком» и «Лас-Пальмасом».

Понимая уровень своего соперника, каждый из пары, вероятно, сыграет более осторожно, чем мог бы. Если бы, конечно, не имел такую неуверенную линию результатов на старте общего этапа Лиги чемпионов. Иными словами, получить одно очко гораздо лучше, нежели потерять сразу все. Так что не ждём много голов. Даже если Матвей Сафонов и не появится на поле. Поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 2.00.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: тотал больше 3.5 мяча в игре «Бавария» — «Бенфика» за 1.75.

Ставка 2: ничья в матче «Интер» — «Арсенал» за 3.10.

Ставка 3: тотал меньше 2.5 мяча в игре «ПСЖ» — «Атлетико» за 2.00.

Общий коэффициент: 1.75 Х 3.10 Х 2.00 = 10.85.