«Вашингтон» — «Нэшвилл». Овечкину точно 39 лет?

7 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Нэшвилл». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.48. Успех «Предаторз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.48.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Нэшвилл» 7 ноября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Вашингтон» — «Нэшвилл» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.80.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нэшвилл Предаторз» (07.11.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 07 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Кто победит в основное время? П1 X П2

На 7 ноября запланированы три встречи регулярного чемпионата НХЛ. Среди прочих выделяется матч, в котором на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» померяются силами «Вашингтон» и «Нэшвилл». Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

Спенсер Карбери построил команду, которая способна побороться за выход в плей-офф. Тренер нашёл оптимальные сочетания в звеньях, провёл впечатляющую работу по развитию молодёжи и здорово улучшил рисунок игры «Кэпиталз», которые являются одной из лучших команд в лиге по шайбам, заброшенным в равных составах.

«Вашингтон» создаёт очень много моментов. Плохо только то, что многие из них нападающие транжирят. Также пока что отнюдь не лучшим образом у «столичных» обстоят дела с игрой в большинстве. Если Спенсер Карбери улучшит этот компонент, его подопечные станут неудержимыми.

«Кэпиталз» показывают агрессивный, качественный и быстрый хоккей. Они проиграли только в 3 из 11 матчей. Дважды подопечные Спенсера Карбери уступили на выезде, дома потерпели поражение в первом матче сезона с «Нью-Джерси» (3:5), когда у тренера ещё не была отлажена бо́льшая часть механизмов.

Александр Овечкин не нанёс во встрече с «Нью-Джерси» ни одного броска в створ. Зато теперь он стремительными темпами сокращает отставание от Уэйна Гретцки. Для того чтобы стать лучшим снайпером в истории НХЛ, 39-летнему капитану «Вашингтона» осталось забросить 35 шайб.

В последних четырёх встречах Овечкин забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи. Он был признан первой звездой недели в НХЛ. У россиянина прекрасная сыгранность с Алексеем Протасом и Диланом Строумом. Периодически этому трио помогают забивать другие хоккеисты «Кэпиталз», также пребывающие на подъёме.

У «Нэшвилла» всё далеко не так гладко, как у «Вашингтона». С трудом верится, что команда сможет добыть путёвку в плей-офф. Она располагается на предпоследнем месте в Центральном двизионе. «Предаторз» отвратительно начали сезон. Они выиграли только в 4 из 12 матчей.

Причём победили подопечные Эндрю Брюнетта испытывающие серьёзные проблемы команды, которые либо ослаблены травмами, либо никак не найдут свою игру. В последних трёх встречах «хищники» победили «Колорадо» (5:2), а уступили «Лос-Анджелесу» (0:3) и «Эдмонтону» (1:5).

Примечательно, что матч с «Нэшвиллом» пропустил лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Даже несмотря на его отсутствие, «Предаторз» умудрились проиграть разгромно. У них очень плохое соотношение заброшенных и пропущенных шайб.

В основном всё это из-за плохой работы «Предаторз» в межсезонье. Приобретение ветеранов, в том числе Стивена Стэмкоса, пошло во вред клубу. Нападающий в 12 матчах набрал только пять очков. Всего «Нэшвилл» забил 29 голов, что является одним из худших показателей в лиге.

Поставить на то, что «Вашингтон» победит «Нэшвилл» в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.48. «Кэпиталз» в последней встрече уступили «Каролине» (2:4), из-за чего спустились на четвёртую строчку в Столичном дивизионе. Поражение должно не выбить их из колеи, а подстегнуть.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Нэшвилл» 7 ноября 2024 года

«Кэпиталз» показывают отличный командный хоккей. Потеря очков становится для них редкостью. Все хоккеисты «Вашингтона» выступают с воодушевлением и прекрасной интенсивностью, в отличие от игроков «Нэшвилла». «Предаторз» не угадали с обменами и теперь платят за это высокую цену. Они выглядят невразумительно и весьма уязвимо.

Ставка: победа «Вашингтона» за 2.48.