ЦСКА — «Спартак». Воробьёв возьмёт реванш у Жамнова в дерби

В этом сезоне красно-белые выиграли оба матча, но на своём льду. Очередь за армейцами.

7 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА будет играть со «Спартаком» на льду «ЦСКА-Арены». Начало – в 19:30 мск. Московские клубы подходят к дерби с серией из трёх побед. Чья белая полоса прервётся?

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Спартак» 7 ноября 2024 года

Букмекерские конторы не могут определиться с фаворитом. Поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 2.45. Шансы красно-белых также оценили в 2.45. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.80, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 2.00. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.55.

Анализ и прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Спартак» (07.11.2024)

Сложно оценивать игру армейцев в этом регулярном чемпионате. Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский с этим полностью согласен. Недавно он высказался, что ЦСКА очень сильно подбрасывает.

Действительно, подопечные Ильи Воробьёва могут как выиграть 7:0, так и уступить ровно с тем же счётом. Речь о матчах с «Амуром» и «Металлургом» соответственно.

Красно-синие набирают очки в восьми встречах подряд. С одной стороны, это очень хороший показатель. Но с другой — четыре матча завершились поражениями за пределами основного времени. ЦСКА уступил «Автомобилисту» (3:4 Б), минскому «Динамо» (4:5 ОТ), СКА (4:5 ОТ) и «Сочи» (3:4 Б).

После этих матчей армейцы одержали три победы подряд. Они обыграли «Амур» (7:0), «Куньлунь» (4:3 ОТ) и «Торпедо» (3:1). Отметим, что встреча с нижегородцами прошла ещё 29 октября. Восьмидневный отдых может пойти как на пользу, так и во вред.

«Спартак» медленно, но верно идёт к цели. Конечно, игра красно-белых в нападении уже не такая настырная и агрессивная, как в прошлом сезоне. Однако чаще причина не в том, что красно-белые мало забивают, а в том, какие ошибки они допускают в обороне. Если немного доработать защиту, то команда сможет добывать результаты намного лучше.

Подопечные Алексея Жамнова выиграли последние пять из семи встреч. Уступили они «Адмиралу» (3:4 ОТ) и СКА (2:5). Победил «Спартак» в матчах с «Авангардом» (6:5), «Амуром» (5:4), «Витязем» (4:3 ОТ) и «Сочи» (4:0 и 3:1). В игре с южанами красно-белые потратили немного сил. Соперник слишком слаб. Поэтому можно сказать, что «Спартак» тоже подходит к матчу свежим.

Между этими командами в текущем сезоне было сыграно уже два дерби. В обоих случая побеждали красно-белые – 4:2 и 3:2 ОТ. У ЦСКА будет большое желание взять реванш. В принципе, сделать это на домашней арене после длительного «отпуска» вполне возможно. Но, скорее всего, не в основное время. Поставить на победу армейцев с учётом ОТ и буллитов можно за 1.90.

Ставка: итоговая победа ЦСКА за 1.90.