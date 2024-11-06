«Будё-Глимт» — «Карабах». Хайкин будет начеку

7 ноября состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы «Будё-Глимт» — «Карабах». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «молнии» можно с коэффициентом 1.55. Успех «скакунов» оценён экспертами в 5.80. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Будё-Глимт» — «Карабах» 7 ноября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Будё-Глимт» — «Карабах» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.47. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы «Будё-Глимт» — «Карабах» (07.11.2024)

Постепенно привыкаем к новому формату еврокубков. На 7 ноября запланировано множество интересных встреч 4-го тура общего этапа Лиги Европы. Среди прочих выделяется матч, в котором на стадионе «Аспмюра» померяются силами «Будё-Глимт» и «Карабах». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

Результаты выступлений в чемпионате Норвегии у «Будё-Глимт» начали ухудшаться. Команда по-прежнему возглавляет турнирную таблицу первенства, но у идущего следом «Бранна» уже столько же очков. Просто у «молнии» чуть лучше дополнительные показатели.

Не в последнюю очередь спад на внутренней арене связан с концентрацией на Лиге Европы. Норвежцы победили в сложнейшем матче «Порту» (3:2), сыграли вничью с «Юнионом» (0:0) и обыграли «Брагу» (2:1). Главным героем последней встречи стал Никита Хайкин. Он совершил целых 10 сейвов.

Российский голкипер нередко радует выдающимися выступлениями в еврокубках, однако на последнем отрезке сезона в его игре не хватает стабильности. Большое влияние оказывают настрой и тактика Хьетиля Кнутсена.

Тренер «Будё-Глимт» делает акцент на нападении. Даже в матчах с сильными соперниками его подопечные всегда идут вперёд и создают много моментов. Обычно «молния» при этом слаженно играет в обороне. Однако в последнее время Хайкина частенько оставляют на растерзание.

У «Карабаха» немного другая картина. Он стабильно добывает отличные результаты в чемпионате Азербайджана, однако потерпел поражения во всех трёх матчах общего этапа Лиги Европы. Сначала «скакуны» разгромно уступили «Тоттенхэму» (0:3), а затем проиграли «Мальмё» (1:2) и «Аяксу» (0:3).

Во встрече с амстердамцами сразу два ведущих футболиста команды получили красные карточки. На 15-й минуте удаление схлопотал Жулио Ромау, на 79-й — Элвин Джафаргулиев. Предстоящий матч защитник и хавбек пропустят из-за дисквалификаций.

У Гурбана Гурбанова нет возможности компенсировать отсутствие футболистов без потери в качестве. Тренер очень ограничен в ресурсах. У него в составе нет игроков, которые с той же эффективность обеспечивали бы надёжность в обороне, как Ромау и Джафаргулиев.

В то же время подопечным Гурбанова уже, по сути, нечего терять в Лиге Европы. Отчаяние — тоже сильный мотиватор. «Скакуны» могут забить в предстоящем матче гол или даже два. С результативностью у них дела обстоят неплохо, так что Никите Хайкину нужно глядеть в оба.

Поставить на победу «Будё-Глимт» в грядущем матче и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.16. Класс выступающих за «Карабах» футболистов куда ниже, чем играющих за «Порту» и «Брагу». Если португальским клубам «молния» забила пять мячей, то «скакунам» тем более должна забить много.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Будё-Глимт» — «Карабах» 7 ноября 2024 года

Пусть на внутренней арене у «Будё-Глимт» и спад, зато команда преуспевает в Лиге Европы. Поддержка родных болельщиков поможет «молнии» победить ослабленный дисквалификациями важных игроков «Карабах». Пропустят «скакуны» с очень высокой долей вероятности много.

Ставка: победа «Будё-Глимт» и тотал больше 2.5 мяча за 2.16.