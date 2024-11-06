«Юнион» — «Рома». Кризис римлян усугубляется

7 ноября состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы «Юнион» — «Рома». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 2.55. Успех клуба из Брюсселя оценён экспертами в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Юнион» — «Рома» 7 ноября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Юнион» — «Рома» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы «Юнион» — «Рома» (07.11.2024)

Постепенно привыкаем к новому формату еврокубков. На 7 ноября запланировано множество интересных встреч 4-го тура общего этапа Лиги Европы. Среди прочих выделяется матч, в котором «Юнион» примет «Рому». Игра состоится в Брюсселе. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

По итогам прошлого сезона «Юнион» занял второе место в чемпионате, а также выиграл свои первые трофеи в ХХI веке — Кубок и Суперкубок Бельгии. Ничего этого не было бы, если бы владеющий «Брайтоном» Тони Блум не приобрёл клуб из Брюсселя и не внедрил в него свою компьютерную программу.

Анализируя огромный объём данных, эта программа подбирает идеально совместимых в одной команде игроков и тренерский штаб. По результатам в текущем сезоне складывается ощущение, что в этой технологии произошёл сбой. «Юнион» занимает лишь 10-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

В Лиге Европы успехи у клуба из Брюсселя тоже не лучшие. Он уступил «Фенербахче» (1:2) и «Мидтьюлланну» (0:1), а также дома сыграл вничью с «Будё-Глимт» (0:0). Такими темпами «Юнион» рискует не получить путёвку в плей-офф. Многих болельщиков это расстроит.

Дело в том, что «Юнион» показывает отличный футбол. Он создаёт много моментов и активно идёт вперёд, но команду очень сильно подводит завершение. Из-за этого клуб из Брюсселя выиграл только 3 из 13 матчей в чемпионате Бельгии. За этот период времени он забил только 13 мячей.

Казалось бы, «Юнион» — очень удобный соперник для «Ромы». Однако всё скорее наоборот. К руководству римлян становится всё больше вопросов. Зачем было увольнять Жозе Моуринью, а после живую легенду клуба — Даниэле Де Росси? Для того, чтобы развалить команду?

В последних пяти матчах в Серии А под руководством Ивана Юрича «джаллоросси» победили только «Торино» (1:0), а также сыграли вничью с «Монцей» (1:1). Поражение от «Интера» (0:1) ещё куда ни шло, но после этого римляне разгромно уступили «Фиорентине» (1:5), а также проиграли одному из главных аутсайдеров лиги — «Вероне» (2:3).

После встречи с «Фиорентиной» Юрич был крайне раздражён. Он отметил, что 40 дней работы были просто выброшены впустую. Из-за неудовлетворительных результатов и игры команды боссы «Ромы» планируют произвести ещё одну смену тренера. Заменить хорватского специалиста может Фрэнк Лэмпард, не имеющий опыта руководства итальянскими клубами.

Последние несколько лет у Лэмпарда был крайне негативный опыт работы. Если руководство «волков» решит назначить его на тренерский мостик, кризис только усугубится. На команду новости о смене тренера вряд ли окажут положительное влияние. Идеи Юрича явно пришлись ей не по вкусу.

Заключить пари на то, что «Юнион» не проиграет «Роме» и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98. Побеждает клуб из Брюсселя нечасто, но и поражений сравнительно немного. Он проиграл 7 из 18 матчей во всех официальных турнирах.

Римляне, в свою очередь, выиграли только 4 из 14 матчей. И все четыре победы они одержали дома. Гостевой фактор у «джаллоросси» сильно хромает. С высокой долей вероятности грядущая встреча будет проходить под диктовку клуба из Брюсселя. Несмотря на то что у него меньше ресурсов.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Юнион» — «Рома» 7 ноября 2024 года

У «Юниона» плохо обстоят дела с результативностью и мало побед. Однако он обладает хорошим потенциалом. Клуб из Брюсселя редко пропускает и часто создаёт моменты. Если он победит «Рому», это будет даже не сенсация. У римлян большие проблемы. Они пребывают в чёрной полосе, конца и края которой не видно.

Ставка: «Юнион» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.98.