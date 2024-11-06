«Челси» — «Ноа». Нас ждёт игра в одну калитку

7 ноября в матче 3-го тура общего этапа Лиги конференций «Челси» будет играть с «Ноа» на легендарном стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало встречи – в 23:00 мск. Чем смогут удивить гости из Еревана?

Коэффициенты букмекеров на матч «Челси» — «Ноа» 7 ноября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами лондонцев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.04. Шансы ереванцев оценили в 23.0. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 11.5.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.28, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 3.70. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.75.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура общего этапа Лиги конференций «Челси» — «Ноа» (07.11.2024)

Энцо Мареска продолжает работать над «Челси». Местами игра его подопечных радует, но бывает, что разочаровывает. «Аристократы» занимают четвёртое место в турнирной таблице АПЛ с 18 очками. Они отстают от лидирующего «Ман Сити» на семь очков. Некритично, но нужно прибавлять, если есть желание бороться за чемпионство.

К тому же из Кубка английской лиги «синие» уже вылетели, уступив «Ньюкаслу» — 0:2. Зато будет больше времени на решение задач в еврокубках и в первенстве. Интересно, что до этого поражения «Челси» выиграл у «сорок» в АПЛ со счётом 2:1. Но повторить успех не удалось. Хотя в атаке подопечные Марески явно смотрелись интереснее. Жаль, не забили даже гола.

В последней встрече в АПЛ «аристократы» сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1). «Красные дьяволы» открыли счёт во втором тайме, но с пенальти. Благодаря Кайседо «Челси» удалось добыть ничейный результат. Однако потерянные очки не самая плохая новость. Травму получил Коул Палмер.

Бывший арбитр АПЛ Кейт Хекетт после пересмотра эпизода, когда Мартинес ударил ногой колено Палмера, отметил, что если бы удар был сильнее, то полузащитник мог запросто завершить карьеру. Он оказался не согласен с решением арбитров наказать Лисандро только жёлтой карточкой.

В текущем сезоне в АПЛ Коул забил семь мячей и отдал пять результативных передач. В клубе надеются, что Палмер сможет избежать серьёзной травмы и будет готов к лондонскому дерби с «Арсеналом». Но в Лиге конференций Энцо Мареска его не задействует. Здесь за главных выступают Нкунку, Жоау Феликс и Мудрик. На счету украинца гол и три результативные передачи. Португалец и француз забили по два мяча.

В Лиге конференций «Челси» выиграл обе встречи. Он победил «Гент» (4:2) и «Панатинаикос» (4:1). Вряд ли «Ноа» сможет остановить лондонский клуб. Ереванцы впервые в истории участвуют в еврокубковом турнире. До этого они предпринимали несколько попыток, но не проходили квалификацию.

Подопечные Руя Моты в таблице чемпионата Армении занимают только четвёртое место. Но последние четыре встречи первенства выиграли. Хотя не стоит заострять на этом внимание. Слишком разный уровень чемпионатов.

Что касается общего этапа Лиги конференций, то «Ноа» победил «Младу-Болеслав» (2:0), но уступил «Рапиду» (0:1).

В общем, никаких сюрпризов от встречи ереванского клуба с лондонским не ждём. В качестве ставки предлагаем взять индивидуальный тотал «Челси» больше 3.5 мяча за 2.00. Всё-таки «синие» будут выступать дома, да и последние две встречи в еврокубках они выигрывали, забивая ровно по четыре мяча. «Ноа» ничем не лучше в защите, чем «Гент» и «Панатинаикос».

Ставка: индивидуальный тотал «Челси» больше 3.5 мяча за 2.00.