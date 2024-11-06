«Галатасарай» — «Тоттенхэм». Осимхен и Икарди испортят Постекоглу праздник

«Шпоры» летят в Турцию в хорошем настроении, но дорога домой будет другая.

Праздничные выходные позади, возвращаемся к рабочему ритму. Скрасить будни помогут еврокубковые соревнования. В четверг, 7 ноября, на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы «Галатасарай» — «Тоттенхэм». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск. Противостояние обещает получиться захватывающим.

Что ждут букмекеры от матча Лиги Европы «Галатасарай» — «Тоттенхэм» 7 ноября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Коэффициенты на победу сторон очень близки и находятся в пределах 2.45-2.65, что при переводе на язык вероятности можно представить как 37-40% вероятности. При этом в ничейный исход эксперты верят значительно меньше — коэффициент на равный счёт по итогам 90 минут составляет 4.00.

Вместе с тем аналитики убеждены, что встреча в Турции получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.47. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.43 (почти 70% вероятности). Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Лиги чемпионов «Галатасарай» — «Тоттенхэм» (07.11.2024)

После победы над «Манчестер Сити» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Тоттенхэм» поверил в себя и в следующем же матче разгромил крепкую «Астон Виллу» (4:1) в АПЛ. Ещё и в волевом стиле! А ведь бирмингемцы под руководством Унаи Эмери хороши даже в Лиге чемпионов.

Прямо сейчас «шпоры» среди лидеров в Лиге Европы и среди претендентов на еврокубки — в чемпионате Англии. То есть настроение должно быть отличное. Однако против них в предстоящем противостоянии будут сразу два фактора. Во-первых, играть придётся на выезде, где есть проблемы. Победные встречи случились на домашнем стадионе, а последние два выездных матча были проиграны с общим счётом 2:4.

Вторая причина лежит в уровне оппонента. «Галатасарай» хорош. Привычно лидирует в турецкой Суперлиге, а также находится в топ-8 общего этапа Лиги Европы, набрав семь из девяти возможных очков. Если так дальше и пойдёт, стамбульская команда спокойно и напрямую квалифицируется в следующий раунд.

Просто посмотрите на результаты. Стамбульцы выиграли четыре прошлых матча в разных турнирах, забив 10 мячей. Виктор Осимхен, Мауро Икарди и Дрис Мертенс своё дело знают. Пожалуй, единственной проблемой можно назвать нестабильную оборону. Три мяча от не самого грозного шведского «Эльфсборга» (4:3) и ещё два от латвийской РФШ (2:2) — это много.

Теперь становится понятно, почему букмекеры ждут сверхрезультативный матч. Строго говоря, это вполне логично. Вот только на стандартные тотал больше 2.5 мяча и «обе забьют» коэффициенты крайне малы, чтобы рисковать. Предлагаю на голы в обе стороны зайти через то, что хозяева как минимум не проиграют. Логика простая.

Оборона «Галатасарая» недостаточно надёжная, зато атака достаточно регулярно забивает, чтобы рассчитывать на весёлый матч. В то же время «Тоттенхэм» вряд ли сможет рассчитывать на победу. Он провёл за последнюю неделю целых две встречи, тогда как соперник в последний раз играл ещё в прошлом месяце. Такой удар по тонусу не может не сказаться.

Ставка: обе забьют и «Галатасарай» не проиграет за 2.15.