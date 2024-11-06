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Манчестер Юнайтед — ПАОК, прогноз и ставка на матч Лиги Европы 7 ноября, прямая трансляция, смотреть онлайн бесплатно, результат

«МЮ» — ПАОК. Мечта Чалова повернётся другой стороной
Алексей Анисимов
«Манчестер Юнайтед» — ПАОК: прогноз на матч ЛЕ
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Форвард ушёл из ЦСКА ради таких матчей, но на «Олд Траффорд» его ничего хорошего не ждёт.

Праздничные выходные позади, возвращаемся к рабочему ритму. Скрасить будни помогут еврокубковые соревнования. В четверг, 7 ноября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — ПАОК. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Ради таких матчей Фёдор Чалов и ушёл из ЦСКА.

Что ждут букмекеры от матча Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — ПАОК 7 ноября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах явное предпочтение отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предполагается с коэффициентом 1.28, что приблизительно равно 78% вероятности. Победа ПАОКа доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 10.50 (менее 10%). Коэффициент на ничью — 6.30.

Вместе с тем аналитики ожидают результативный матч в Англии. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.46. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88. Наиболее вероятным экспертам представляется счёт 2:0 в пользу английского клуба.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Лиги чемпионов «МЮ» — ПАОК (07.11.2024)

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
07 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Не начался
ПАОК
Салоники, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Манчестер Юнайтед» находится в таком состоянии, когда прежнего главного тренера уже уволили, а новый ещё не приступил к непосредственной работе с командой. Временно исполняет обязанности рулевого бывший игрок Руд ван Нистелрой, и пока всё неплохо. Удалось добиться самого главного — встряхнуть коллектив.

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Манкунианцы в первом матче после увольнения Эрика тен Хага разгромили «Лестер Сити» (5:2) в Кубке английской лиги. Важно отметить, что забили за раз больше мячей, чем суммарно в трёх случаях до того. Накануне же получилось наиграть на ничью с «Челси» (1:1). С учётом возросшего уровня соперника, это неплохой результат.

На таком фоне в домашнем матче с ПАОКом «красные дьяволы» логично считаются неоспоримыми фаворитами. Дело ведь ещё в том, что сам греческий клуб в последнее время не впечатляет. Только в недавней встрече со скромной «Ламией» (2:1) удалось прервать безвыигрышную серию. Причём до 59-й минуты счёт был в пользу соперника!

Прямо сейчас салоникийцы показывают проблемный футбол. Отсутствие некоторых игроков сказывается, а доступные нападающие не впечатляют. Гораздо большего ждали, например, от Фёдора Чалова — у экс-форварда ЦСКА всего лишь один гол, и начинает он всё чаще со скамейки запасных, а не в старте. Да и другие не оправдывают ожиданий.

Несмотря на довольно крепкий подбор подопечных, главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу переживает, вероятно, один из самых сложных периодов греческой карьеры. При таких раскладах будет почти невозможно оказать достойное сопротивление взбодрившемуся «Манчестер Юнайтед», который, ко всему прочему, ещё и обладает более классным составом.

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Пожалуй, победа хозяев с форой в два мяча выглядит довольно логично. Даже если гости смогут наиграть на гол, а это вполне возможно при такой нестабильной обороне соперника, манкунианцам по силам наиграть сразу на три. Как, например, в матче с «Лестером». Однако, скорее всего, они ограничатся победой со счётом 2:0.

Ставка: «МЮ» выиграет с форой (-1.5) за 1.73.

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