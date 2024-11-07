Экспресс с коэффициентом 6.38: Моуринью на верном пути, «Лацио» и «Порту» не сбавят ход

Закончился невероятный 4-й тур общего этапа Лиги чемпионов, а на очереди Лига Европы. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.38 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «АЗ Алкмар» — «Фенербахче»

После победы в игре 1-го тура общего этапа Лиги Европы над «Эльфсборгом» (3:2), «сырные фермеры» попали в кризис. Они проиграли шесть из семи последних матчей во всех турнирах. Один завершился вничью. В еврокубках «АЗ Алкмар» уступил «»Атлетику» (0:2) и «Тоттенхэму» (0:1). Команда нуждается в победе, чтобы поднять боевой дух.

«Фенербахче» под руководством Жозе Моуринью подходит к предстоящей встрече с семиматчевой беспроигрышной серией. В Лиге Европы «жёлтые канарейки» победили «Юнион» (2:1), а вничью сыграли с «Твенте» (1:1) и «Манчестер Юнайтед» (1:1). Джеко, Тадич, Фред и Эн-Несири – это те футболисты, которые помогают португальскому тренеру решать задачи.

Таким образом, «сырные фермеры» подходят к матчу с безвыигрышной семиматчевой серией. «Жёлтые канарейки» ровно столько же не проигрывают. Если добавить, что у «Фенербахче» есть легендарный тренер Моуринью и классный состав, напрашивается победа турецкого клуба за 2.50.

Прогноз на матч «Лацио» — «Порту»

У «Лацио» дела складываются удачно. Римляне одержали третью победу подряд в Серии А в минувшем туре, обыграв «Кальяри» (2:1). Они отстают всего лишь на три очка от возглавляющего таблицу «Наполи». Подопечные Марко Барони пребывают в приподнятом настроении и в отличной форме. В Лиге Европы радует «Лацио» не реже, чем в первенстве. Команда выиграла все три встречи – у киевского «Динамо» (3:0), «Ниццы» (4:1) и «Твенте» (2:0).

Но «Порту» тоже в прекрасной форме. Команда выиграла последние шесть матчей во всех турнирах. Пять побед были добыты всухую, однако сами «драконы» забивать не стесняются. В минувшем туре чемпионата Португалии они забили четыре мяча в ворота «Эшторила». В Лиге Европы подопечные Витора Бруну уступили «Будё-Глимт» (3:4), сыграли вничью с «МЮ» (3:3) и обыграли «Хоффенхайм» (2:0).

В 2022 году команды встречались в плей-офф Лиги Европы. Один матч выиграл «Порту» (2:1), а другой завершился вничью (2:2). «Драконы» и римляне в прекрасной форме и явно не хотят портить статистику поражением. Поэтому есть смысл поставить на «обе забьют» за 1.70.

Прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Лион»

Не клеится игра у сине-белых в этом сезоне. В таблице Бундеслиги «Хоффенхайм» занимает 16-е место, одержав две победы в девяти турах. В последней встрече вовсе уступил «Санкт-Паули» (0:2). В Лиге Европы «деревенские» сыграли вничью с «Мидтьюлланном» (1:1), победили киевское «Динамо» (2:0) и уступили «Порту» (0:2).

«Лион» стартовал в этом сезоне медленно, но постепенно набрал темп. Серия из пяти побед во всех турнирах вызывала восхищение. Вот только она прервалась. «Львы» проиграли «Бешикташу» в Лиге Европы и дважды сыграли вничью – с «Осером» (2:2) и «Лиллем» (1:1) — в Лиге 1.

«Хоффенхайм» способен преподнести сюрприз, но подопечные Пьера Сажа будут бдительными. В этой встрече мы будем рекомендовать ставку на то, что «Лион» не проиграет, за 1.50. Французскому клубу по силам добыть как минимум ничью, а может быть, даже выиграть.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа «Фенербахче» в игре с «АЗ Алкмар» за 2.50.

Ставка 2: обе забьют в матче «Лацио» — «Порту» за 1.70.

Ставка 3: «Лион» не проиграет «Хоффенхайму» за 1.50.

Общий коэффициент: 2.50 Х 1.70 Х 1.50 = 6.38.