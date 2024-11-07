«Каролина» — «Питтсбург». Малкину и Кросби не до веселья

8 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» — «Питтсбург». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Харрикейнз» в основное время можно с коэффициентом 1.81. Успех «Пингвинз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Каролина» — «Питтсбург» 8 ноября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Каролина» — «Питтсбург» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.30. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.50. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.50.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Питтсбург Пингвинз» (08.11.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 08 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

8 ноября состоится множество интересных встреч регулярного чемпионата НХЛ. Среди прочих выделяется матч, в котором на льду стадиона «Леново Центр» в городе Роли померяются силами «Каролина» и «Питтсбург». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

«Каролина» возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона. Она проиграла только 1 из 10 последних матчей. Уступили подопечные Рода Бриндамора на выезде «Сент-Луису» (3:4). Они смотрелись гораздо лучше, но конвертировать преимущество в результат не получилось из-за банального невезения и отличной игры вратаря соперника.

«Харрикейнз» показывают очень слаженный динамичный хоккей, которому большинству соперников попросту нечего противопоставить. Для «Каролины» характерно всё время владеть инициативой и шайбой. Она пресекает контратаки на корню и неустанно «топит» лёд у чужих ворот.

Редко бывают матчи, в которых у Петра Кочеткова и его сменщиков большая нагрузка. Тем не менее стоит отметить, что российский голкипер чаще всего хорошо справляется со своей работой. Если игра для вратаря всё же складывается неудачно, как это было в последней встрече с «Филадельфией» (6:4), на выручку приходят Дмитрий Орлов и Андрей Свечников.

В матче с «Флайерз» Орлов и Свечников записали на свой счёт по результативной передаче. Защитник и нападающий в отличной форме и приносят много пользы команде. 24-летний форвард в последних 10 матчах забросил пять шайб и отдал семь голевых пасов.

У «Питтсбурга» нет такой взаимовыручки, как у «Каролины». Защита у команды как будто играет обособленно. Хотя играет — это громко сказано. В обороне у «Пингвинз» проходной двор. В 14 встречах они пропустили целых 54 шайбы. Даже у располагающихся на самом дне сводной таблицы НХЛ клубов меньше.

«Питтсбург» выиграл только 5 из 14 матчей, а также два раза уступил в серии послематчевых буллитов. Майк Салливан отчаянно ищет способы улучшить результаты, но пока что у его подопечных получается побеждать только середняков с аутсайдерами, и то не всегда.

В последних трёх встречах Салливан пробовал использовать Евгения Малкина и Сидни Кросби в одном звене. Капитан «Питтсбурга» отметил, что ему нравится играть вместе с россиянином. В этих трёх играх он забросил пять шайб. И это при том, что на счету канадца всего шесть голов в этом сезоне.

Кросиби отметил, что играть в одном звене с Малкиным весело. Он уже начал забывать о том, насколько россиянин динамичен, здорово видит площадку и двигается с шайбой. Возраст — не помеха для Евгения. Он радует прекрасной техникой и результативностью.

38-летний россиянин набрал уже 16 (4+12) очков. Отметившись заброшенной шайбой в последней игре с «Айлендерс» (3:4 Б), Малкин вошёл в десятку лучших хоккеистов в истории НХЛ по голам в большинстве за одну команду.

Жаль, что усилий Малкина и Кросби регулярно оказывается недостаточно. У «Питтсбурга» слишком плохо укомплектован состав. «Пингвинам» не хватает молодой крови. Легендарные ветераны стараются, но что толку, если, несмотря на их результативность, команда всё равно много пропускает и проигрывает.

Поставить на победу «Каролины» в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81. «Питтсбург» проиграл по итогам 60 минут четыре последние встречи, проходившие в Роли. Поддержка родных болельщиков даёт «Харрикейнз» солидное преимущество.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Каролина» — «Питтсбург» 8 ноября 2024 года

У «Каролины» намного выше уровень командной игры и лучше результаты, чем у «Питтсбурга». У «Харрикейнз» очень мощное нападение. С трудом верится, что обороне «Пингвинз» удастся его сдержать. В последних трёх встречах подопечные Салливана пропустили немного, но в соперниках были середняки и андердоги. Так что о повышении надёжности защиты говорить рано.

Ставка: победа «Каролины» за 1.81.