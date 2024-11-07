«Тампа-Бэй» — «Филадельфия». Мичков даст бой Кучерову

8 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» — «Филадельфия». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 1.93. Успех «Флайерз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Филадельфия» 8 ноября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Тампа-Бэй» — «Филадельфия» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.63, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.20. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.90.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Филадельфия Флайерз» (08.11.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 08 ноября 2024, пятница. 03:30 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

8 ноября состоится множество интересных встреч регулярного чемпионата НХЛ. Среди прочих выделяется матч, в котором на льду стадиона «Амали Арена» померяются силами «Тампа-Бэй» и «Филадельфия». Первое вбрасывание запланировано на 3:30 мск.

В последних трёх матчах «Лайтнинг» уступили «Миннесоте» (3:5), «Виннипегу» (4:7) и «Сент-Луису» (2:3). Все три поражения они потерпели на выезде. Соперники были не из робкого десятка, но объясняются неудовлетворительные результаты другим — гостевым фактором. Дома «Тампа-Бэй» проиграла только один из пяти матчей.

Команда расположилась на третьей строчке в турнирной таблице Атлантического дивизиона. Из-за поражений отрыв от идущего следом «Бостона» сократился до одного очка. Джон Купер должен провести работу над ошибками и вернуть «Лайтнинг» в победную колею.

Сделать это будет не так просто. Не первый год у «Тампа-Бэй» наблюдаются проблемы оборонительного характера. Временами они не замечаются благодаря потрясающей игре Андрея Василевского, но российский голкипер быстро наедается и пропускает целую авоську из-за халатности защитников.

Добавляет Джону Куперу головной боли травма одного из лидеров команды Брейдена Пойнта, полученная в матче с «Виннипегом». В 12 встречах 28-летний канадец забросил восемь шайб и отдал пять результативных передач. Пока неизвестно, как долго тренеру придётся обходиться без ценного актива.

Никите Кучерову будет сложнее делать разницу. Хотя обладающему просто фантастическим видением площадки россиянину не привыкать к трудностям. Он продолжает восхищать болельщиков гениальными пасами и красивыми голами. Нападающий набрал уже 22 (10+12) очка.

«Филадельфия» в тяжёлом состоянии. Она выиграла только 4 из 13 матчей. «Флайерз» замыкают сводную таблицу НХЛ. Пресс-конференция с Джоном Тортореллой после поражения в последней встрече с «Каролиной» длилась всего 24 секунды. У тренера мало что получается.

У «Филадельфии» не меньше систематических ошибок при игре в обороне, чем у «Тампа-Бэй». В 13 встречах «Флайерз» пропустили целых 50 шайб. Больше только у «Колорадо», «Питтсбурга» и «Сан-Хосе».

Вызов из АХЛ белорусского голкипера Алексея Колосова не помог Торторелле поправить ситуацию. Тренера периодически подводят все — вратари, защитники, лидеры. В выступлениях хоккеистов «Филадельфии» напрочь отсутствует стабильность.

Неплохо у «Флайерз» обстоят дела разве что с результативностью. Во многом благодаря приобретению Матвея Мичкова. 19-летний нападающий мощно ворвался в НХЛ. Ещё на предсезонке он начал показывать, что у соперников возникнут с ним серьёзные проблемы.

В 13 матчах регулярного чемпионата Мичков забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач. Отметившись голевым пасом в игре с «Каролиной», техничный форвард вышел на первое место по очкам среди новичков сезона НХЛ.

Маловероятно, что стараний Мичкова хватит для того, чтобы «Филадельфия» на выезде победила «Тампа-Бэй». Хотя списывать «Флайерз» со счётов, пожалуй, всё же не стоит. Да, у них большие проблемы, но и у «Лайтнинг» в последнее время не всё в порядке. Предлагаем заключить пари на то, что сыграет ТБ 6.5 шайбы, за 2.24.

Несмотря на травму одного из лидеров, нападение «Тампа-Бэй» остаётся грозной силой. Никита Кучеров может и в одиночку сделать результат, но ему неплохо помогает Джейк Гюнцель. Да и в других звеньях у «Лайтнинг» обладающие прекрасным завершением хоккеисты.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Филадельфия» 8 ноября 2024 года

На двоих «Лайтнинг» и «Флайерз» забросили в этом сезоне уже 83 шайбы и при этом пропустили целых 93. Чаще всего матчи с участием этих двух команд получаются результативными. С учётом их проблем оборонительного характера и отличной техники нападающих без труда верится, что грядущий матч подарит голевой праздник.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.24.