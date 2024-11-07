«Куньлунь» — «Северсталь». Козырев вышел на новый уровень

Тренер череповчан не как все. Он выделяется в лучшую сторону. Радость от сенсационной победы над СКА быстро испарится.

8 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» — «Северсталь». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу череповчан в основное время можно с коэффициентом 1.71. Шансы клуба из Пекина эксперты оценили в 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Куньлунь» — «Северсталь» 8 ноября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Куньлунь» — «Северсталь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.35, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 3.10. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.40. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.90.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Куньлунь Ред Стар» — «Северсталь» (08.11.2024)

8 ноября в Континентальной хоккейной лиге состоятся две встречи. В одной из них на стадионе «Арена-Мытищи» померяются силами «Куньлунь» и «Северсталь». Команды встречались неделю назад. Череповчане одержали крупную победу — 7:2. Получится ли у «драконов» взять реванш?

После провальной игры с «Северсталью» «Куньлунь» сенсационно победил СКА (2:1 ОТ). Тренер клуба из Санкт-Петербурга Роман Ротенберг отметил, что «драконы» — хорошая, дисциплинированная и мастеровитая команда. По результатам на дистанции этого не скажешь.

«Куньлунь» выиграл только 8 из 23 матчей в текущем сезоне КХЛ. У него были всплески и показательные выступления, но все очки были добыты командой на эмоциональном взрыве, когда игра действительно давалась. Чаще всего всё идёт не по плану Михаила Кравца.

Клуб из Пекина не проиграл СКА во многом благодаря шикарной игре голкипера Джереми Смита. Он совершил целых 40 сейвов. Вратарь нередко радует качественными выступлениями и спасениями, но каждый раз он не в силах в одиночку добывать результат.

Разность заброшенных и пропущенных шайб наглядно показывает, что полевые недостаточно хорошо помогают голкиперам «Куньлуня». «Драконы» забросили только 49 шайб, в то время как пропустили 87 — больше всех. Они часто допускают ошибки, плохо закрывают свои зоны и позволяют обыграть себя один в один.

У «Северстали» такое наблюдается редко. Особенно на последнем отрезке сезона. Команда Андрея Козырева набрала очень хороший ход. Она здорово сократила отставание от располагающихся на третьем и втором местах в турнирной таблице Западной конференции «Спартака» и СКА.

«Северсталь» выиграла в основное время пять последних матчей с общим счётом 21:7. Известный функционер, советский хоккейный судья Леонид Вайсфельд высоко оценил работу Андрея Козырева. Он отметил, что тренер череповчан не как все. У 51-летнего специалиста особый индивидуальный подход.

Наблюдать за выступлениями череповчан — одно удовольствие. Они демонстрируют слаженный, хорошо сочетающий надёжность в обороне с остротой в атаке хоккей. Наблюдается постепенный индивидуальный рост хоккеистов «Северстали», а также прогресс в командной игре.

Находятся в прекрасной форме и стабильно набирают очки лидеры — Кирилл Пилипенко и Данил Аймурзин. 28-летний нападающий в 22 матчах забросил 11 шайб и отдал столько же результативных передач. 22-летний форвард записал на свой счёт 12 голов и восемь голевых пасов.

Заключить пари на то, что «Северсталь» победит «Куньлунь» и тотал будет больше 4.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97. Череповчане гораздо чаще показывают дисциплинированный хоккей, чем «драконы». И у них отлично получается конвертировать игровое преимущество в результаты.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Куньлунь» — «Северсталь» 8 ноября 2024 года

«Куньлунь» очень нестабилен. Складывается впечатление, что у него стараются только голкиперы. Наработки Кравца часто не приносят результат, нападающие не могут подобрать ключей к воротам соперников, а защитники легко позволяют резать лёд в своей зоне. У «Северстали» всё по-другому. На последнем отрезке сезона команда смотрится особенно здорово. Череповчане одерживают уверенные результативные победы.

Ставка: победа «Северстали» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.97.