«Динамо» — «Лада». Никита Гусев разогнался

8 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» будет играть с «Ладой» на льду «ВТБ Арены». Начало – в 19:30 мск. Два последних очных матча выиграли тольяттинцы, но на этот раз москвичи выглядят сильнее.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Лада» 8 ноября 2024 года

Букмекерские конторы отдают предпочтение москвичам. Поставить на победу бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 1.62. Шансы тольяттинцев оценили в 4.70. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.50.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.25, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.62. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.92.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» — «Лада» (08.11.2024)

После медленного старта бело-голубые постепенно подобрались к оптимальной форме. Подопечные Алексея Кудашова взобрались на четвёртую строчку турнирной таблицы Западной конференции. Конечно, о первом месте можно только мечтать, ведь отставание от «Локомотива» составляет 15 очков, однако впереди ещё полно времени.

«Динамо» выиграло шесть из восьми последних встреч. И то уступили бело-голубые на этом отрезке только за пределами основного времени. Они потерпели поражения от лидирующего «Локомотива» (3:4 Б) и непредсказуемого «Торпедо» (4:5 Б). Но в какой-то степени буллиты — это лотерея.

Победили подопечные Алексея Кудашова «Спартак» (5:0), тех же автозаводцев (3:2 Б), «Автомобилист» (2:1), «Амур» (1:0) и «Витязь» (2:1 и 4:3). Вместе с тем, как растёт «Динамо», так и улучшается результативность Гусева.

После пятиматчевой результативной серии нападающий взял перерыв и не отмечался в двух встречах, но это была передышка. В последних двух матчах Гусев набрал 5 (2+3) очков по системе «гол+пас». Теперь Никита возглавляет гонку лучших бомбардиров КХЛ с 23 (9+14) очками. Так держать!

«Лада» находится вне зоны плей-офф – на девятой строчке в Восточной конференции. Но отставание от находящихся выше команд незначительно, и его можно легко ликвидировать. Пока в игре тольяттинцев отсутствует стабильность. Их победы быстро сменяются поражениями. В этом сезоне подопечные Олега Браташа ни разу не выигрывали три встречи подряд.

После двух поражений от «Адмирала» (3:5) и «Трактора» (1:2 ОТ) «Лада» одержала две победы – над «Нефтехимиком» (3:0) и пребывающем в жутком кризисе «Авангардом» (3:1). Скорее всего, тольяттинцы вновь не смогут выиграть третий матч подряд. В соперниках набравшее ход «Динамо».

Да и в клубе негативная ситуация. Связана она с задержками зарплат хоккеистам. Даже генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв подтвердил эту информацию. По его словам, выплатить все долги игрокам должны до 18 ноября. Он также подметил, что в команде напряжённая ситуация из-за этих проблем.

Последние две очные встречи «Лада» выиграла у «Динамо» (4:0 и 6:3), но, видимо, пришло время для реванша. Мы рекомендуем поставить на победу бело-голубых с форой (-1.5) за 2.05. Никита Гусев сможет пополнить свою копилку очков благодаря встрече с командой, которая находится не в лучшей форме и настроении.

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 2.05.