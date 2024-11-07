«Локомотив» — «Факел». Батраков и Тикнизян возьмут выходной

Первая неделя ноября позади. Не за горами тот самый момент, когда Российская Премьер-Лига уйдёт на зимнюю паузу. Но пока что продолжаем! В субботу, 9 ноября, на «РЖД Арене» в Москве состоится матч 15-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Факел». Стартовый свисток запланирован на 14:00 мск. Синоптики обещают улучшение погодных условий, можно даже сходить на стадион.

Что ждут букмекеры от матча РПЛ «Локомотив» — «Факел» 9 ноября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 1.43, что приблизительно равно 70% вероятности. Победа «Факела» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 8.50 (чуть больше 10% вероятности). Коэффициент на ничью — 4.80.

Вместе с тем аналитики сомневаются в высокой результативности предстоящего матча. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.18 (вероятность менее 50%). Наиболее возможными представляются счета 1:0 и 2:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Факел» (09.11.2024)

«Локомотив» даже не думает менять победные рельсы. Неожиданное поражение от «Химок» (0:2) сменилось ничьей с конкурентом по чемпионской гонке «Зенитом» (1:1), а затем случилась тяжелейшая, но такая необходимая победа над «Рубином» (1:0). В чемпионате России столичный клуб замыкает тройку лидеров, отстав от «Краснодара» и «Зенита» на пять и два очка соответственно.

Важно сказать, что железнодорожники часто играют основным составом. И тренерский штаб во главе с Михаилом Галактионовым можно понять, ведь обстоятельства вынуждают это делать. Конкурировать нужно не только в РПЛ, но и в Кубке России. После группового этапа попалось московское «Динамо». Если бы не основной состав, едва ли удалось бы добыть победу в первом матче 1/4 финала.

Сейчас красно-зелёные, вероятно, в хорошем расположении духа. Однако совсем не факт, что в предстоящем матче будет легко. Во-первых, после непростой встречи в Кубке России на буднях требуется ротация состава. Для тех же опорников Баринова и Карпукаса это был бог весть какой по счёту выход в старте. Во-вторых, сам соперник не так прост, как кажется.

«Факел» безвольно выступил на групповом этапе Кубка России и вылетел, а в Российской Премьер-Лиге борется за выживание на 14-й позиции в зоне стыковых игр. Но если посмотреть на результаты за полтора месяца, становится куда интереснее. Начиная с 27 сентября клуб провёл семь встреч в разных турнирах и потерпел всего лишь одно поражение.

В остальных случаях у воронежского клуба четыре ничейных исхода и две победы. Причём удалось отобрать очки не только у конкурентов по борьбе за сохранение прописки, но и у идущего в середине таблицы «Рубина» (0:0), а также у столичного ЦСКА (0:0)! Здесь же бросается в глаза достаточно надёжная оборона. За весь этот период пропущено лишь пять мячей.

Учитывая ожидаемые перестановки в составе «Локомотива» ввиду усталости после недавней игры в Кубке России, а также характер футболистов «Факела», мы бы не стали ждать много голов. Тотал меньше 2.5 мяча выглядит перспективно. Вместе с тем у железнодорожников идёт борьба за золото РПЛ, а потому терять очки, мягко говоря, нежелательно. Что-то вроде 1:0 в пользу хозяев или 1:1 здесь вполне реально увидеть.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча и «Локомотив» не проиграет за 2.15.