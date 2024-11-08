«Ростов» — «Химки». Победа над «Спартаком» ни о чём не говорит

Первая неделя ноября позади. Не за горами тот самый момент, когда Российская Премьер-Лига уйдёт на зимнюю паузу. Но пока продолжаем в том же духе! В субботу, 9 ноября, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону состоится матч 15-го тура чемпионата России «Ростов» — «Химки». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск. Перед международной паузой Валерий Карпин успеет провести ещё одну встречу на клубном уровне.

Что ждут букмекеры от матча РПЛ «Ростов» — «Химки» 9 ноября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Ростова» предлагается с коэффициентом 1.83, что приблизительно равно 54% вероятности. Победа «Химок» соразмерна с ничейным исходом и доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.10 — около 24% вероятности.

Вместе с тем аналитики считают, что встреча в Ростове-на-Дону получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.14. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1, хотя не исключают 1:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура чемпионата России «Ростов» — «Химки» (09.11.2024)

Наконец-то! Поклонники «Ростова» ждали этого дня семь недель. На буднях клуб гостил у «Спартака» в Москве и одержал победу с минимальным счётом в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. Единственный гол был забит на 72-й минуте с пенальти, а победа стала первой за девять встреч с разными соперниками в разных турнирах.

Настроение у ростовчан должно быть значительно лучше, чем до того. Однако всех проблем это, разумеется, не решит. Главный тренер Валерий Карпин отметил, что игра ему не понравилась. Кроме того, не стоит забывать о накопленной усталости. Из-за обстановки ростовская команда вынуждена пользоваться поездами, лишаясь нормальных тренировок и восстановления.

С подмосковными «Химками» жёлто-синие встречались не так давно. А именно 2 октября в 5-м туре Кубка России. Они тогда упустили почти железную победу — до 81-й минуты вели в счёте 2:0, но пропустили два мяча за семь минут, а в серии послематчевых пенальти уступили со счётом 7:8. В плей-офф вышли, но осадок остался.

С другой стороны, самим химчанам больше особо нечем похвастаться. С тех пор они провели пять встреч в разных турнирах и добыли лишь одну победу — над «Локомотивом» (2:0) на своём поле. Однако среди других случаев были болезненные поражения от «Краснодара» (0:4) и московского «Динамо» (3:4), что говорит не только о нестабильности, но и о проблемах с обороной.

Таким образом, перед предстоящем матчем мы имеем двух неубедительных соперников, которые, впрочем, попытаются разжиться очками. Хозяева сильно сдали позиции, идут лишь в двух очках от зоны стыков, а гости и вовсе находятся там. При таких раскладах можно рассчитывать на голы в обе стороны. Тем более что история встреч не против — за две игры в этом сезоне клубы забили друг другу минимум по три мяча.

Ставка: обе забьют за 1.71.