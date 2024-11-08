«Вашингтон» — «Питтсбург». Овечкин получит удовольствие

Кросби и Малкин приложат максимум усилий, но победить «столичных» это не поможет.

9 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 1.94. Успех «Пингвинз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург» 9 ноября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Вашингтон» — «Питтсбург» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз» (09.11.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 09 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

На 9 ноября запланированы шесть встреч регулярного чемпионата НХЛ. Среди прочих выделяется матч, в котором на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» местный «Вашингтон» примет «Питтсбург». Начало — в 3:30 мск.

«Вашингтон» одержал волевую победу в последнем матче с «Нэшвиллом» (3:2). Автором решающей заброшенной шайбы стал Александр Овечкин. Он забил с передачи Дилана Строума. Также с паса самого капитана «столичных» отличился здорово прибавивший Алексей Протас.

Нельзя не отметить красоту голевых пасов Строума и Овечкина. В них было прекрасно всё — от открывания до попадания шайбы точно на крюк через клюшки и коньки соперников. Это совокупность отменной техники нападающих, прекрасной сыгранности и видения площадки.

Овечкин играет как в лучшие годы. Он забил в каждой из пяти последних встреч, а также отдал пять результативных передач. Для того чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки, 39-летнему форварду осталось забросить 33 шайбы. После игры с «Нэшвиллом» он заявил, что получает удовольствие. Болельщики тоже.

Подопечные Спенсера Карбери отменно владеют шайбой. В их игре стало больше креатива, скорости, агрессии и выверенности. Команда классно убегает в контратаки и входит в зону соперника. Хорошо бы только уровень реализации повысить. «Кэпиталз» создают очень много моментов, могут забивать ещё больше.

В хоккее «Питтсбурга» нет такого взаимопонимания и слаженности, как у «Вашингтона». Хотя Майк Салливан всеми доступными способами старается это исправить. В последнее время тренер выпускает в одном звене многолетних лидеров клуба — Сидни Кросби и Евгения Малкина.

Результаты, а также показатели Кросби, стали лучше. В последних четырёх встречах «Пингвинз» обыграли «Анахайм» (2:1 ОТ) и «Монреаль» (3:1), уступили «Айлендерс» (3:4 Б) и «Каролине» (1:5). Сидни в этих матчах забросил пять шайб. Один из голов он забил с передачи Малкина.

Кросби и Малкин прикладывают огромные усилия для того, чтобы команда как можно чаще выигрывала. Однако пока что у неё получается набирать очки только во встречах с нестабильными середняками и аутсайдерами. Всё потому, что в обороне у «Питтсбурга» царит хаос.

В 15 встречах «Пингвинз» пропустили 59 шайб, что является худшим показателем в Восточной конференции. Даже в матче с имеющими самую низкую результативность в конференции «Айлендерс» подопечные Салливана умудрились пропустить три шайбы в основное время. А ведь к 49-й минуте они вели 3:1.

Поставить на то, что «Вашингтон» победит «Питтсбург» в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94. «Кэпиталз» выиграли 8 из 12 матчей по итогам 60 минут. Проиграли они сильным соперникам, претендующим на выход в плей-офф.

«Питтсбург» выглядит неконкурентоспособным. Он располагается на предпоследней строчке в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Пингвинз» проиграли 8 из 15 встреч в основное время, а также два раза уступили в серии послематчевых буллитов. У них недостаточно волевых качеств.

Принципиальное соперничество Александра Овечкина и Сидни Кросби — единственное, что привносит интригу в предстоящий матч. Канадец и россиянин наверняка выступят с особым рвением. Учитывая прекрасные кондиции капитана «столичных», в уверенную победу «Кэпиталз» верится без труда.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург» 9 ноября 2024 года

«Кэпиталз» показывают командный хоккей высокого уровня и побеждают практически всех подряд. Разрывают Овечкин, Протас и Строум. Поддержка болельщиков поможет и без того воодушевлённому «Вашингтону» победить «Питтсбург». У «Пингвинз» много недостатков, особенно что касается игры в защите.

Ставка: победа «Вашингтона» за 1.94.