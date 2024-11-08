«Реал» – «Осасуна». Мбаппе недоволен, Лунин не спасает. Дела плохи!

9 ноября в матче 13-го тура Примеры «Реал» будет играть с «Осасуной» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи – в 16:00 мск. Как мадридцы будут оправдываться за два поражения подряд?

Коэффициенты букмекеров на матч «Реал» – «Осасуна» 9 ноября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами «сливочных» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.19. Шансы «красных» оценили в 14.0. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 7.10.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.65. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.20.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура Примеры «Реал» – «Осасуна» (09.11.2024)

В прошлом сезоне «Реал» выиграл Лигу чемпионов и Примеру, поэтому требования к нему в этом розыгрыше выросли. Сложно сказать, находится ли главный тренер Карло Анчелотти под угрозой из-за неудовлетворительных результатов. Но отрицать это не стоит. Любое поражение наносит большой вред «сливочным».

Болельщикам уже не верится, что мадридцы смогут бороться на равных с «Барселоной» за чемпионство в этом сезоне. «Эль класико» было проиграно разгромно – 0:4. Даже «Црвена Звезда» после проигрыша каталонцам (2:5) не удержалась и потроллила «Реал». Сербский клуб передал привет мадридскому и отметил, что им хотя бы удалось забить «Барсе».

В Лиге чемпионов дела тоже плохи. Последнюю встречу общего этапа «сливочные» проиграли «Милану» (1:3). Единственный гол и то был забит с пенальти. Реализовал его Винисиус Жуниор. Это второе поражение «Реала» в еврокубках. До этого он уступил «Лиллю» (0:1).

Отставание от сине-гранатовых в таблице Примеры составляет уже девять очков, но у подопечных Анчелотти есть игра в запасе. Во что бы то ни стало «Реалу» необходимо побеждать в предстоящей встрече. Иначе можно будет уверенно сказать, что «сливочные» находятся в каком-то жутком кризисе. Защита титулов в Лиге чемпионов и Примере всё дальше от мадридцев.

Пора бы уже показать себя во всей красе Килиану Мбаппе. По слухам, француз недоволен своей ролью центрального нападающего. Он считает, что будет приносить больше пользы, играя по флангам. Прислушается ли Анчелотти или будет гнуть свою линию?

«Осасуна» — скромная команда, но и у неё есть характер. Пока она располагается в зоне еврокубков и сделала в этом сезоне то, что не удалось «Реалу». А именно «красные» победили «Барселону» со счётом 4:2. Была это недооценка со стороны сине-гранатовых или что-то другое, но «сливочным» придётся настраиваться со всей серьёзностью на предстоящую игру.

Подопечные Висенте Морено выиграли три последние встречи. В Примере они победили «Реал Сосьедад» (2:0) и «Вальядолид» (1:0), а в Кубке Испании обыграли «Чиклану» (5:0). В этом сезоне «Осасуна» показывает неплохой футбол. Всего в Примере она одержала шесть побед и потерпела три поражения в 12 встречах. «Красных» отделяет всего три очка от «сливочных».

«Реалу» нужно учитывать тот факт, что «Осасуна» остаётся единственной командой в этом сезоне, которой удалось обыграть «Барселону». Естественно это придаст уверенности «красным», и они захотят пополнить коллекцию ещё и победой над «сливочными». Нет фактов, что Анчелотти прислушается к Мбаппе, а значит, француз может провести ещё один плохой матч, доказывая тренеру, что его позицию нужно менять.

Будет очень подозрительно, если мадридцы проиграют третий матч подряд. Будем надеяться, что этого не случится. Но определённые проблемы у них возникнут, учитывая самоуверенность и форму «Осасуны». В качестве ставки предпочитаем вариант с «обе забьют» за 2.20. Лунин не тащит. Как только он сменил травмированного Куртуа, «Реал» пропустил семь мячей в двух встречах.

Ставка: обе забьют за 2.20.