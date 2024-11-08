«Ювентус» — «Торино». Мотта и Ваноли разукрасят туринское дерби

На неделе отгремели еврокубковые матчи, а программа уикенда привычно отдана на откуп внутренней арене. В субботу, 9 ноября, на стадионе «Альянц» в Турине состоится матч 12-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Торино». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Для Тьяго Мотты и Паоло Ваноли это первое туринское дерби.

Что ждут букмекеры от матча Серии А «Ювентус» — «Торино» 9 ноября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 1.60, что приблизительно равно 62% вероятности. Победа «Торино» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 6.90 (менее 15% вероятности). Ничья доступна за 4.00.

Вместе с тем аналитики считают, что туринское дерби не получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 1.69. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.30 (менее 45% вероятности). Наиболее возможным представляется счёт 1:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Торино» (09.11.2024)

Не спешите ругать Тьяго Мотту! Ничья во Франции с «Лиллем», который хлопнул мадридский «Реал» (1:0) с мадридским «Атлетико» (3:1) — это довольно хороший результат. Да, «Ювентус» проиграл ранее «Штутгарту» (0:1) на своём поле. Но ведь до того были яркие победы над зубастыми ПСВ из Эйндховена (3:1) и «РБ Лейпциг» (3:2). И сейчас клуб недалеко от топ-8 Лиги чемпионов.

В чемпионате Италии тоже большие перспективы. Конечно, победы не такие регулярные, как хотелось бы. При этом в атаке иногда то густо, то пусто. Взять хотя бы ничью с «Интером» со счётом 4:4, которая случилась после поражения от «Штутгарта». Прямо-таки качели. Зато до сих пор ни одного поражения и всего четыре очка отставания от лидирующего «Наполи». Короче, ситуация рабочая.

А вот визави Тьяго Мотты — Паоло Ваноли — вполне заслуживает того, чтобы его немного пожурили. Лучший тренер августа в итальянской Серии А, видимо, теперь не знает, что делать со своей командой. «Торино» проиграл пять из шести последних матчей, а потому логично спустился с первого на 10-е место в турнирной таблице. Кроме того, в конце сентября уступил «Эмполи» и вылетел из Кубка Италии.

Конечно, можно попробовать оправдать туринцев календарём, ведь соперники у них действительно были непростые. Помимо прочих, за последний месяц встретились с «Лацио» (2:3), «Интером» (2:3), «Ромой» (0:1) и «Фиорентиной» (0:1) — командами, которые в последние годы стабильно спорят за выход в еврокубки. Причём поражения всегда близкие. И всё же, если сам хочешь на евроарену, у прямых конкурентов надо отбирать очки.

Для Мотты и Ваноли это будет первым туринским дерби в роли главных тренеров «Ювентуса» и «Торино» соответственно. А потому каждый наверняка подойдёт к вопросу настроя своего коллектива ответственно. Логично будет ожидать упорную борьбу, взаимно острую. С учётом довольно часто пропускающей обороны хозяев, не исключено, что гости сумеют отличиться.

Дело ведь ещё в том, что «старая синьора» играла на неделе в Лиге чемпионов. Причём даже не дома, а в другой стране. Перелёты сказываются на восстановлении и на подготовке к другим матчам. «Быки» же готовятся в недельном цикле, тонус может быть получше. И всё же на стороне хозяев — домашний стадион, стабильность и класс состава. Проиграть они не должны. Ждём что-то вроде 2:1 в их пользу или 1:1.

Ставка: обе забьют и «Ювентус» не проиграет за 2.45.