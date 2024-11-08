«Страсбург» — «Монако». Головин отдаляется от мечты

9 ноября в матче 11-го тура Лиги 1 «Страсбург» будет играть с «Монако» на стадионе «Мено». Начало встречи – в 19:00 мск. Монегаски уже не смогут побороться за первое место или шансы есть?

Коэффициенты букмекеров на матч «Страсбург» — «Монако» 9 ноября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами монегасков и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 2.05. Шансы «Страсбурга» оценили в 3.50. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.35. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.55.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура Лиги 1 «Страсбург» — «Монако» (09.11.2024)

Перед международным перерывом, который наступит уже после матчей 11-го тура Лиги 1, «Монако» показывает себя далеко не с лучшей стороны. Заметен спад в игре команды, который сильно сказывается на её положении в турнирной таблице. Монегаски были даже на первом месте, а теперь отстают от «ПСЖ» на шесть очков.

Подопечные Ади Хюттера не могут выиграть три матча в Лиге 1 подряд. Всё началось с ничьей во встрече с «Лиллем» (0:0), после чего монегаски уступили «Ницце» (1:2) и «Анже» (0:1). Тренер пеняет на недостаток остроты в нападении и отсутствие изобретательности у отдельных футболистов. Но он же и должен это исправить.

Интересно, что в Лиге чемпионов «Монако» одержал две победы в последних встречах. Он разгромил «Црвену Звезду» (5:1) и выиграл у «Болоньи» (1:0). В матче с «борзыми» Ади Хюттер смог выставить более оптимальный состав, чем в игре с «Анже». Это помогло ему добиться победы. На предстоящий матч можно также выбрать сбалансированный состав.

«Страсбург» будет выступать на домашнем стадионе, и это очень плохо для красно-белых. При своих трибунах подопечные Лиама Росеньора показывают великолепный футбол в этом сезоне. Команда не проигрывает дома пять встреч подряд, в том числе победив «Ренн» (3:1), «Марсель» (1:0) и «Нант» (3:1).

Вот только «Страсбург» очень плохо играют на выезде. Но в данной ситуации нас мало интересует гостевая форма команды, ведь она будет принимать «Монако» на своём поле. И это весомое преимущество. Особенно важно победить в предстоящем матче, потому что в прошлой встрече «Страсбург» уступил «Сент-Этьену» (0:2) – одному из худших клубов Лиги 1.

Ади Хюттер ругает своих подопечных за недостаток остроты в атаке, но, видимо, забывает об отсутствии важных игроков нападения. Фоларин Балогун и Денис Закария всё ещё в лазарете и не помогут команде. Плюс у монегасков было меньше времени на отдых из-за участия в Лиге чемпионов. Ну а на стороне подопечных Лиама Росеньора домашнее поле, на котором они играют отлично. Поставим, что «Страсбург» не проиграет и тотал будет меньше 3.5 мяча, за 2.70. Вряд ли в подобной ситуации будет много голов.

Ставка: «Страсбург» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.70.