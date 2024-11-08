«Динамо» М — «Пари НН». Гончаренко выведет Личку на эмоции

У чешского специалиста начинают сдавать нервы. Цензурно объяснить неудачные игру и результаты уже не получается.

9 ноября состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» Москва — «Пари НН». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.36. Успех нижегородцев оценён в 8.70. Ставки на ничью принимаются за 5.70.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» М — «Пари НН» 9 ноября 2024 года

Аналитики уверены, что матч РПЛ «Динамо» Москва — «Пари НН» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура чемпионата России «Динамо» М — «Пари НН» (09.11.2024)

До зимней паузы остался месяц. Клубам нужно использовать время до перерыва с максимальной пользой. На 9 ноября запланированы четыре матча 15-го тура РПЛ. В самой поздней из них на стадионе «ВТБ Арена» в Москве «Динамо» примет «Пари НН». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

В последней встрече в чемпионате России московское «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» (1:1). Матч подарил мало приятных эмоций. Команды показали посредственный, невзрачный и вязкий футбол. Марцел Личка на послематчевой конференции охарактеризовал игру нецензурным словом, за что был оштрафован. Обошлось без дисквалификации.

После матча с «Ростовом» бело-голубые уступили «Локомотиву» (1:2) в первой встрече 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ. Они показали уже гораздо более уверенный и интересный футбол, но соперник всё равно был лучше в создании и реализации моментов.

Подопечных Марцела Лички продолжает лихорадить. «Динамо» никак не обретёт стабильность как в игре, так и в результатах. Казалось бы, сравнительно недавно клуб усилился двумя классными легионерами — Артуром Гомесом и Эль-Мехди Маухубом. Новички вроде бы даже весьма неплохо влились в команду и поймали ритм РПЛ.

Тем не менее радуют новобранцы результативностью и качественными выступлениями с переменным успехом. Впрочем, как и уже давно выступающие за клуб футболисты. Не лучшие показатели у ряда ведущих игроков московского «Динамо», в том числе у Константина Тюкавина.

В 16 матчах в официальных турнирах лучший бомбардир московского клуба забил только пять мячей и отдал один голевой пас. Нестабильность московского «Динамо» дарит надежду «Пари НН», который неплохо прибавил после назначения на должность главного тренера Виктора Гончаренко.

В последних трёх встречах в РПЛ нижегородцы уступили «Спартаку» (0:2), сыграли вничью с «Ростовом» (1:1) и победили «Ахмат» (2:0). Команда поднялась на девятую строчку в турнирной таблице первенства. Кроме того, она победила «Краснодар» (2:1) в Кубке России, хотя турнирной мотивации уже не было.

Гончаренко заметно улучшил моральную составляющую «Пари НН». Белорусский специалист заявил, что для закрепления в середине турнирной таблицы первенства клубу из Нижнего Новгорода нужно провести грамотную селекционную работу во время зимнего перерыва.

Гончаренко отметил, что ему нужна обойма быстрых выносливых футболистов в возрасте 23-26 лет. Белорусский тренер называет такую категорию игроков «зайцами». Это футболисты, которые должны бежать от штанги до штанги, то есть «копать от забора до обеда».

Пока что Гончаренко приходится обходиться теми, кто есть. Несмотря на дефицит ресурсов, его команда представляет опасность для московского «Динамо». Заключить пари на то, что сыграет «обе забьют», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82.

Сенсационная победа над «Краснодаром» в Кубке России — это не всё, на что способны нижегородцы. Пока команда воодушевлена сменой тренера, она способна сыграть на пределе своих возможностей. Даже на выезде нижегородцы способны навязать борьбу и забить «Динамо».

Москвичи остаются фаворитами. У них больше резервов и лучше результаты. Только вот бело-голубые нестабильны и часто пропускают. Только в 4 из 14 встреч в чемпионате России Андрей Лунёв отыграл «на ноль».

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Динамо» М — «Пари НН» 9 ноября 2024 года

Московскому «Динамо» не хватает постоянства. Оно многое позволяет соперникам у своих ворот и временами выглядит безыдейно. У «Пари НН» есть неплохие шансы отнять у бело-голубых очки. Они находятся на эмоциональном подъёме. Предлагаем проверить голы с обеих сторон. Как минимум по одному голу команды способны соорудить.

Ставка: обе забьют за 1.82.