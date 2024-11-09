«Челси» — «Арсенал». Мудрик и Феликс вдохновятся победой со счётом 8:0

На этой неделе программа уикенда усыпана крутыми противостояниями, но повышенное внимание будет, разумеется, к чемпионату Англии. В воскресенье, 10 ноября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне состоится центральный матч 11-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Арсенал». Стартовый свисток лондонского дерби запланирован на 19:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча АПЛ «Челси» — «Арсенал» 10 ноября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 3.00, что приблизительно равно 33% вероятности. Победа «Арсенала» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50 — 40% вероятности. На ничью можно поставить за 3.50. Игра пойдёт на три результата? Не исключено.

Вместе с тем аналитики считают, что лондонское дерби получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.78. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64. Наиболее же вероятным представляется ничейный счёт 1:1, коэффициент — 6.10.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Арсенал» (10.11.2024)

В предстоящем дерби лондонский «Челси» попытается отомстить лондонскому «Арсеналу» за сокрушительное апрельское поражение со счётом 0:5. И мстить он будет после крупнейшей победы в истории Лиги конференций. Буквально на буднях «аристократы» принимали армянский «Ноа» на «Стэмфорд Бридж» и забили восемь безответных мячей. Понятно, что уровень сопротивления низкий, но всё равно окрыляюще.

Успех стал подтверждением бодрого состояния коллектива. Подопечные Энцо Марески ранее сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1), который оживился после увольнения Эрика тен Хага. А ещё раньше были победы над неуступчивым «Ньюкаслом» (2:1), «Панатинаикосом» (4:1) Юрия Лодыгина и довольно яркие – над «Брайтоном» (4:2) и «Гентом» (4:2).

В Лиге конференций «Челси» находится среди лидеров, набрав за три тура все девять возможных очков. Если так дальше пойдёт, можно будет оформить досрочную путёвку в плей-офф. В чемпионате Англии положение не столь уверенное, но не менее перспективное. Перед 11-м туром команда находилась в группе претендентов на Лигу чемпионов. Отставание от топ-3 — одно очко.

И здесь на сцену выходит «Арсенал», который тоже находится в этой группе. А ведь ещё недавно «канониры» спорили за лидерство с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Теперь же отставание от убежавших вперёд ливерпульцев составляет семь очков, так что больше оступаться нельзя. Если столичный коллектив, конечно, планирует снова бороться за золотые медали.

Вообще, у подопечных Микеля Артеты в последнее время результаты хромают. Например, два последних выезда — к «Ньюкаслу» на «Сент-Джеймс Парк» и «Интеру» на «Сан-Сиро» — они проиграли с одинаковым счётом 0:1. Также не стоит забывать о ничейном результате с «Ливерпулем» (2:2), который временно выбросил команду из чемпионской гонки. Хотя всё же главный бич — неуверенные выезды.

Учитывая турнирное положение, последние результаты и статус дерби, соперники почти наверняка проведут осторожно-напряжённую игру. Чересчур много голов ждать не стоит. Однако хозяева на фоне проблемных гостей отнюдь не выглядят андердогами и вполне могут наиграть на очки. Можно было бы подумать над лобовой ничьей, но мы будем ждать 1Х через тотал меньше.

Ставка: тотал меньше 3.5 мяча и «Челси» не проиграет за 2.25.