«Брайтон» — «Ман Сити». Гвардиола и Холанд восстановят репутацию

С 2018 года «горожане» не проигрывали три матча подряд.

9 ноября в матче 11-го тура АПЛ «Брайтон» будет играть с «Манчестер Сити» на стадионе «Американ Экспресс». Начало встречи – в 20:30 мск. «Горожане» подходят к игре с тремя поражениями подряд. Такого не случалось более шести лет.

Коэффициенты букмекеров на матч «Брайтон» — «Ман Сити» 9 ноября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами «горожан» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.70. Шансы «чаек» оценили в 4.40. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.50. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.60.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура АПЛ «Брайтон» — «Ман Сити» (09.11.2024)

Впервые с апреля 2018-го года «Манчестер Сити» потерпел три поражения подряд. Как сказал Бернарду Силва, «всё идёт неправильно». Хотя Хосеп Гвардиола не согласен с полузащитником, но результат-то мы все видим.

Сначала «горожане» проиграли матч 1/8 финала Кубка английской лиги «Тоттенхэму» (1:2), выбыв из турнира. Затем последовало поражение от «Борнмута» в АПЛ – 1:2. Минувшая встреча со «Спортингом» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов вообще завершилась разгромным поражением для «Ман Сити» — 1:4.

Скоро международный перерыв, и Хосеп Гвардиола пообещал, что его команда не уйдёт на него с серией проигрышей. Он намерен одолеть «Брайтон» и остановить полосу невезения. В случае победы у «горожан» появится шанс вернуться на первое место в турнирной таблице АПЛ. Но только если «Ливерпуль» уступит в параллельной встрече. Сейчас отставание от «красных» составляет два очка.

Поражение от «Борнмута» в минувшие выходные прервало рекордную 32-матчевую беспроигрышную серию «Ман Сити» в чемпионате Англии. В составе «горожан» отсутствуют Родри, Рубен Диаш, Джон Стоунз и Джек Грилиш. Кевин Де Брёйне выздоровел и вышел в прошлой встрече со «Спортингом» в концовке на замену. Вряд ли он появится на поле с первых минут, но есть вероятность, что Гвардиола вновь его выпустит со скамьи запасных.

Пугает состояние Эрлинга Холанда. В последних пяти матчах в АПЛ он отметился всего лишь одним голом. В последней игре в Лиге чемпионов со «Спортингом» норвежец вообще не забил с пенальти. Плохи дела у «Ман Сити». Это очевидно.

«Брайтон» потерпел поражение в последних двух встречах. Причём в обеих – от «Ливерпуля». Сначала «чайки» уступили в матче Кубка английской лиги – 2:3, а затем проиграли в чемпионате Англии – 1:2. Фабиан Хюрцелер остался недоволен игрой своей команды. Тренер считает, что если его подопечные хотят выигрывать в таких матчах, то должны работать на максимуме от возможностей. Только так получится побеждать ведущие команды АПЛ.

«Брайтон» занимает восьмое место, но отстаёт от зоны попадания в Лигу чемпионов всего лишь на два очка. В шести из семи последних встреч во всех турнирах «чайки» пропускали не менее двух мячей. Их игра в обороне оставляет желать лучшего. Поэтому у «Ман Сити» явно будет шанс восстановить репутацию.

Нужно пользоваться моментом. Победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5 мяча за 2.30 после трёх поражения подряд – это просто подарок. Гвардиола найдёт способ уверенно обыграть «Брайтон», который к тому же много пропускает. Нельзя уходить на международный перерыв с таким плохим настроением.

Ставка: победа «Ман Сити» и тотал больше 2.5 мяча за 2.30.