«Ливерпуль» — «Астон Вилла». Слот и Салах много работают

9 ноября состоится матч 11-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Астон Вилла». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мерсисайдцев можно с коэффициентом 1.48. Успех бирмингемцев оценён в 6.30. Ставки на ничью принимаются за 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Астон Вилла» 9 ноября 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Ливерпуль» — «Астон Вилла» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.75. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.46. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Астон Вилла» (09.11.2024)

Отгремели матчи 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Возвращаемся на внутреннюю арену. На 9 ноября запланировано шесть матчей 11-го тура чемпионата Англии. В самом позднем из них на стадионе «Энфилд» померяются силами «Ливерпуль» и «Астон Вилла». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ, а также возглавляет турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов. В матче 4-го тура общего этапа подопечные Арне Слота разгромили «Байер» (4:0) Хаби Алонсо. Главным героем встречи стал Луис Диас, оформивший хет-трик.

Нидерландский специалист выпустил колумбийского нападающего на непривычном амплуа — на позиции центрфорварда. Решения тренера практически всегда оказываются очень правильными. Он хорошо разбирает тактику соперников и иногда вносит очень полезные правки по ходу игры.

То, что мерсисайдцы преуспевают во всех турнирах — во многом заслуга Слота. Наставник очень классно структурировал игру команды в обороне. В 10 матчах в АПЛ и в четырёх встречах в Лиге чемпионов она пропустила всего семь мячей. И это несмотря на то, что в лазарете пребывает основной голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер.

Арне Слот признался, что хорошие результаты на самом деле даются нелегко. Он подчеркнул, что это бо́льшой труд и работа на пределе возможностей. Большая часть трудов нидерландского специалиста остаётся за кулисами.

Не будь у Арне Слота в подспорье Мохамеда Салаха, показатели и результаты наверняка были бы скромнее. Египтянин привносит особый вклад, развивая атаки и доставляя мяч в чужую штрафную. Во встрече с «Байером» он отдал две красивые передачи, которые превратили в голы Коди Гакпо и Луис Диас.

Салах любит забивать и сам. В 16 матчах во всех турнирах в составе «Ливерпуля» нападающий записал на свой счёт девять голов и отдал столько же результативных передач. Арне Слот не ограничивает египтянина и других нападающих мерсисайдского клуба в творчестве. Плоды его тренировок и правильного общения с подопечными отражаются в показателях.

Унаи Эмери наверняка даст подопечным установку как можно внимательнее играть по Мохамеду Салаху. Бывший тренер московского «Спартака» превратил «Астон Виллу» в крепкого середняка, способного периодически навязывать борьбу претендующим на победу в АПЛ командам. Будь больше ресурсов, бирмингемцы и сами могли бы поучаствовать в чемпионской гонке.

Из-за недостаточно хорошей глубины состава Эмери не успевает оптимально распределять силы между турнирами. В результате подопечные испанского специалиста теряют очки и там, и там. В последней встрече в АПЛ «львы» разгромно уступили «Тоттенхэму» (1:4), а затем в Лиге чемпионов проиграли «Брюгге» (0:1).

Бирмингемцы могли выиграть оба матча. Во встрече с «Тоттенхэмом» они отрезками владели преимуществом и имели шансы забить при равном счёте. Унаи Эмери заявил, что счёт крупнее, чем заслужили его подопечные. Он отметил, что всё изменилось после второго пропущенного мяча.

Заключить пари на то, что «Ливерпуль» победит «Астон Виллу» и тотал будет меньше 4.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08. Как бы хорошо Унаи Эмери ни подготовил команду на матч, «красные» должны выиграть. На «Энфилде» они крайне редко теряют очки.

Слишком большого количества забитых мячей не ждём. По встрече с «Тоттенхэмом» судить о крепости обороны «львов» не стоит. Эмилиано Мартинес чаще всего отлично выполняет свою работу. Чемпион мира в 14 встречах в составе «Астон Виллы» в этом сезоне пропустил только 16 мячей.

Прогноз и ставки на матч 11-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Астон Вилла» 9 ноября 2024 года

Никто не застрахован от спадов и сенсационных потерь очков, но «Ливерпуль» смотрится уж больно здорово. У Арне Слота отлично работают все механизмы, а когда что-то не получается — включаются характер и индивидуальное мастерство футболистов. «Астон Вилла» — крепкая команда. Она наверняка навяжет мерсисайдцам борьбу, но вряд ли сумеет избежать поражения. У «львов» маловато резервов.

Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал меньше 4.5 мяча за 2.08.