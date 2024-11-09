Экспресс с коэффициентом 5.78: «Локомотив» без тормозов, Ларионов потерял хватку

Железнодорожники вообще не сбавляют, а «Торпедо» уже не радует болельщиков.

Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 5.78 на матчи КХЛ, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Витязь» — «Сочи»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК Витязь Московская область Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

«Богатыри» стараются изо всех сил, но часто им не хватает мастерства. В последних 10 встречах «Витязь» одержал четыре победы. Он обыграл «Локомотив» (2:1), «Металлург» (2:0), «Торпедо» (2:1) и минское «Динамо» (4:1). Как мы видим, Павел Десятков пытается научить команду лучше обороняться. Но последнее поражение от московского «Динамо» (3:4) говорит о том, что получается это далеко не всегда.

«Сочи» занимает последнее место в таблице Западной конференции. Плохи дела у «леопардов», и путей наверстать упущенное или улучшить форму на горизонте не видно. Изредка южане радуют невероятными победами, как в последней встрече со СКА (5:2). Это можно считать сенсацией. До знаменательной победы сочинцы проиграли четыре матча кряду – «Салавату Юлаеву» (2:3 Б), «Нефтехимику» (1:2), «Спартаку» (0:4 и 1:3).

Мы предлагаем поставить на «обе забросят больше 1.5 шайбы» за 1.75. Эта ставка играла в пяти последних очных встречах. Да и команды находятся в ужасном кризисе, но пытаются из него выбраться. Такие матчи обязаны получаться результативными. Хоть здесь «Витязь» и «Сочи» смогут отвести душу.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Ак Барс»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Железнодорожники показывают невероятный хоккей. Они возглавляют таблицу Западной конференции с отрывом в 11 очков от ближайшего преследователя. Причём ярославцы точно не собираются сбавлять ход. Да, забивают они не так много, но пропускают меньше всех в КХЛ. «Локомотив» подходит к игре с серией из девяти побед.

«Ак Барс» занимает третью строчку в таблице Восточной конференции, отставая от лидирующего «Трактора» на пять очков. Заметно, как казанцы заиграли. Как будто с новыми силами. Они победили в пяти из шести последних встреч. Обыграли подопечные Анвара Гатиятулина «Адмирал» (2:0 и 4:2), «Металлург» (4:1), «Барыс» (2:1 Б) и «Нефтехимик» (4:1).

1 ноября команды уже играли между собой. «Локомотив» выиграл у «Ак Барса» на выезде – 3:2 Б. Дома железнодорожникам будет проще повторить успех. Поставим на победу ярославского клуба в основное время за 2.00. Казанцы хоть и побеждали в последних матчах, но слабых соперников.

Прогноз на матч «Торпедо» — «Салават Юлаев»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Нижегородцы пребывают в плохом состоянии. Они очень много проигрывают. Только в последних 10 матчах автозаводцы потерпели семь поражений. Четырёхматчевую безвыигрышную серию «Торпедо» прервало недавней победой над московским «Динамо» (5:4 Б), но затем уступило «Локомотиву» (1:2 Б). Непростые игры.

«Салават Юлаев» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции, отставая от лидирующего «Трактора» на семь очков. Уфимцы способны удивлять, но также и разочаровывают. После двух побед подряд во встречах с СКА (4:2) и «Сибирью» (3:2 Б) «зелёные» проиграли минчанам (2:3 Б).

Матч будет очень тяжёлым, как и прошлые очные встречи этих команд. Однако «Салават Юлаев» выглядит немножко, но интереснее и стабильнее. Поставим, что уфимцы не проиграют, за 1.65.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: обе команды забросят больше 1.5 шайбы в игре «Витязь» — «Сочи» за 1.75.

Ставка 2: «Локомотив» победит «Ак Барс» за 2.00.

Ставка 3: «Салават Юлаев» не проиграет «Торпедо» за 1.65.

Общий коэффициент: 1.75 Х 2.00 Х 1.65 = 5.78.