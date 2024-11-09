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Сент-Луис — Вашингтон, прогноз на матч НХЛ 10 ноября 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Сент-Луис» — «Вашингтон». Малкин разозлил Овечкина
Максим Ермаков
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ
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«Кэпиталз» проиграли «Питтсбургу», а у Александра ничего не получалось. Он реабилитируется в этой встрече.

10 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» будет играть с «Вашингтоном» на льду «Энтерпрайз-центр». Начало – в 3:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Сент-Луис» — «Вашингтон» 10 ноября 2024 года

Букмекерские конторы отдают предпочтение «Кэпиталз». Поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно с коэффициентом 2.35. Шансы «Блюз» оценили в 2.55. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.75, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 2.05. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.55.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Сент-Луис» — «Вашингтон» (10.11.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Выступление «Сент-Луиса» в этом сезоне НХЛ – это качели. Команда выиграла семь встреч и ровно столько же проиграла. Вот только все поражения она потерпела в основное время. «Блюз» одержали только две победы в последних шести встречах.

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Одолели они «Торонто» (4:2) и «Тампа-Бэй» (3:2). Обе встречи подопечные Дрю Баннистера выиграли на домашнем льду. Поддержка болельщиков частенько спасает «Блюз» от провалов и гонит вперёд. Но не всегда.

Уступил «Сент-Луис» на этом отрезке «Монреалю» (2:5), «Оттаве» (1:8), «Филадельфии» (1:2) и «Юте» (2:4). В трёх случаях «Блюз» проиграли очень слабым соперникам, которые побеждают ещё реже, чем подопечные Дрю Баннистера. А в последней встрече клуб вообще потерпел поражение от новичка лиги. Павел Бучневич отдал два голевых паса, но они не спали команду.

За «Вашингтон» радуется душа. Команда показывает отличный хоккей, игроки классно взаимодействуют. В последних 10 матчах «столичные» потерпели всего три поражения. Они уступили «Тампа-Бэй» (0:3), «Каролине» (2:4) и «Питтсбургу» (2:4).

Заметно, как подопечные Спенсера Карбери прибавили в результативности. На этом отрезке «Вашингтон» побеждал «Нью-Джерси» (6:5 ОТ), «Филадельфию» (4:1 и 6:3), «Рейнджерс» (5:3), «Монреаль» (6:3), «Коламбус» (7:2) и «Нэшвилл» (3:2). Удалось это сделать во многом благодаря сыгранности в первой тройке нападающих. Овечкин, Строум и Протас стали классными напарниками.

Белорус набрал 12 (5+7) очков, россиянин – 16 (8+8), а канадец – 19 (4+15). Благодаря такому классному взаимодействию Овечкину удаётся играть так, будто он вообще не стареет. Чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки, ему остаётся забросить 34 шайбы. Такими темпами это можно сделать в текущем регулярном чемпионате.

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В минувшей встрече с «Питтсбургом» прервалась результативная пятиматчевая серия Александра, за время которой он забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач. По ходу матча с «Пингвинз» у Овечкина просто не шла игра, ничего не получалось. Это даже вызвало бурную эмоцию у россиянина. После одной из смен камера запечатлела, как нападающий выругался сам на себя.

Видно, что Овечкин тратит очень много усилий для достижения результата. Он старается и нервничает, если не получается. Поэтому в предстоящей встрече с «Сент-Луисом» Александр выложится на все 100%. Поставим на победу «Вашингтона» за 2.35. В этом сезоне «столичные» ещё не проигрывали два матча подряд.

Ставка: победа «Вашингтона» за 2.35.

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