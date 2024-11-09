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Интер Майами — Атланта, прогноз на матч МЛС 10 ноября 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Интер Майами» — «Атланта Юнайтед». Миранчук готовит сюрприз для Месси
Максим Ермаков
«Интер Майами» — «Атланта»: прогноз на матч МЛС
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Нельзя исключать победы «пятиполосных» в таком результативном матче.

10 ноября состоится третья игра серии 1/8 финала плей-офф МЛС между «Интер Майами» и «Атлантой Юнайтед». Встреча состоится на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и начнётся в 4:00 мск. Этот матч станет решающим.

Коэффициенты букмекеров на матч «Интер Майами» — «Атланта» 10 ноября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами «цапель» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.38. Шансы «пятиполосных» оценили в 7.50. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 5.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 3.30. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.57.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала плей-офф МЛС «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед» (10.11.2024)

США — Major League Soccer . 1/8 финала
10 ноября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Интер Майами
Майами
Не начался
Атланта Юнайтед
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На удивление многих, «Интер Майами» оказалось недостаточно двух матчей, чтобы выйти в следующий раунд плей-офф МЛС. Напомним, «цапли» выиграли первую встречу серии со счётом 2:1. Авторами голов стали Суарес и Альба.

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Было понятно сразу, что «Атланта» — это непростой соперник. Особенно для подопечных Херардо Мартино. «Пятиполосные» нашли в себе силы и во второй встрече обыграли «цапель» — 2:1. Причем победа стала волевой. Подопечные Роба Валентино пропустили в первом тайме, но во втором забили дважды.

Вышла вперёд «Атланта» в добавленное к основному время. Решающий гол забил Шандре Силва с передач Алексея Миранчука и Тристана Муюмбы. Россиянин здорово вжился в ритм МЛС и стал одной из главных причин, почему «пятиполосные» вообще попали в плей-офф и всё ещё не выбыли. Он неоднократно становился автором важнейших голов и результативных передач.

Уступив «Атланте», подопечные Херардо Мартино прервали свою 10-матчевую беспроигрышную серию. Последний раз они проигрывали во встрече Кубка лиг «Коламбус Крю». Сложно поверить, что «пятиполосные» смогут остановить «Интер Майами» и выбить его из плей-офф.

«Цапли» завершили регулярный чемпион не просто в роли победителей, но и рекордсменов. Они набрали 74 очка в 34 встречах. Причиной такого громкого успеха стали Лионель Месси и Луис Суарес. Оба в регулярке забили по 20 мячей.

Хватит проигрывать:
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Обращаем внимание, что очные встречи между этими командами всегда получаются невероятными. «Атланта», без доли сомнений, один из самых неудобных соперников для «Интер Майами». «Пятиполосные» побеждали «цапель» в трёх из пяти последних очных матчей, а один завершился вничью.

Мы не будем ставить на победителя. Несмотря на превосходство подопечных Херардо Мартино, у «Атланты» есть шансы совершить сенсацию. А вот ставка, что «обе забьют» и тотал будет больше 2.5 мяча за 1.80, выглядит предпочтительнее. Она играла во всех пяти последних очных встречах.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.80.

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