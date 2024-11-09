«Интер Майами» — «Атланта Юнайтед». Миранчук готовит сюрприз для Месси

10 ноября состоится третья игра серии 1/8 финала плей-офф МЛС между «Интер Майами» и «Атлантой Юнайтед». Встреча состоится на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и начнётся в 4:00 мск. Этот матч станет решающим.

Коэффициенты букмекеров на матч «Интер Майами» — «Атланта» 10 ноября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами «цапель» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.38. Шансы «пятиполосных» оценили в 7.50. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 5.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 3.30. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.57.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала плей-офф МЛС «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед» (10.11.2024)

На удивление многих, «Интер Майами» оказалось недостаточно двух матчей, чтобы выйти в следующий раунд плей-офф МЛС. Напомним, «цапли» выиграли первую встречу серии со счётом 2:1. Авторами голов стали Суарес и Альба.

Было понятно сразу, что «Атланта» — это непростой соперник. Особенно для подопечных Херардо Мартино. «Пятиполосные» нашли в себе силы и во второй встрече обыграли «цапель» — 2:1. Причем победа стала волевой. Подопечные Роба Валентино пропустили в первом тайме, но во втором забили дважды.

Вышла вперёд «Атланта» в добавленное к основному время. Решающий гол забил Шандре Силва с передач Алексея Миранчука и Тристана Муюмбы. Россиянин здорово вжился в ритм МЛС и стал одной из главных причин, почему «пятиполосные» вообще попали в плей-офф и всё ещё не выбыли. Он неоднократно становился автором важнейших голов и результативных передач.

Уступив «Атланте», подопечные Херардо Мартино прервали свою 10-матчевую беспроигрышную серию. Последний раз они проигрывали во встрече Кубка лиг «Коламбус Крю». Сложно поверить, что «пятиполосные» смогут остановить «Интер Майами» и выбить его из плей-офф.

«Цапли» завершили регулярный чемпион не просто в роли победителей, но и рекордсменов. Они набрали 74 очка в 34 встречах. Причиной такого громкого успеха стали Лионель Месси и Луис Суарес. Оба в регулярке забили по 20 мячей.

Обращаем внимание, что очные встречи между этими командами всегда получаются невероятными. «Атланта», без доли сомнений, один из самых неудобных соперников для «Интер Майами». «Пятиполосные» побеждали «цапель» в трёх из пяти последних очных матчей, а один завершился вничью.

Мы не будем ставить на победителя. Несмотря на превосходство подопечных Херардо Мартино, у «Атланты» есть шансы совершить сенсацию. А вот ставка, что «обе забьют» и тотал будет больше 2.5 мяча за 1.80, выглядит предпочтительнее. Она играла во всех пяти последних очных встречах.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.80.