«Спартак» — «Акрон». Станкович аннулирует старания Дзюбы

10 ноября состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Акрон». Начало игры — в 15:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.34. Успех тольяттинцев оценён в 9.30. Ставки на ничью принимаются за 5.80.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Акрон» 10 ноября 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Спартак» — «Акрон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.78. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура чемпионата России «Спартак» — «Акрон» (10.11.2024)

До зимней паузы остался месяц. Клубам нужно использовать время до перерыва с максимальной пользой. На 10 ноября запланированы четыре матча 15-го тура РПЛ. В одном из них на стадионе «Лукойл Арена» в Москве местный «Спартак» примет «Акрон». Стартовый свисток прозвучит в 15:15 мск.

«Спартак» подходит к предстоящей встрече не в лучшем настроении. Он досадно уступил «Ростову» (0:1) в первом матче 1/4 финала Кубка России. Реализуй Эсекьель Барко 11-метровый удар под занавес первого тайма, не «привези» пенальти Наиль Умяров, а также не получи красную карточку Олег Рябчук, встреча наверняка завершилась бы иначе.

Впрочем, Деян Станкович вряд ли сильно расстроен. Во-первых, есть ответный матч, в котором его подопечные имеют хорошие шансы взять реванш. Во-вторых, по качеству командного футбола к «Спартаку» нет никаких вопросов. Он слаженно защищается и классно выходит из обороны в атаку через пас.

Ключевой фигурой в тактике Станковича является Эсекьель Барко. 25-летний полузащитник заметно выделяется на фоне других игроков. У него на другом уровне техника. В 13 встречах в чемпионате России аргентинец забил пять мячей и отдал столько же результативных передач.

Также здорово прибавил Тео Бонгонда. В последних двух матчах в РПЛ он помог команде победить пребывающий на подъёме «Пари НН» (2:0) и ЦСКА (2:0). В обеих встречах форвард отметился забитыми мячами, но гол армейцам получился особенно красивым. Нападающий быстро принял решение, обыграл защитников и нанёс точный мощный удар без шансов для вратаря.

Уровень исполнительского мастерства у футболистов «Спартака» значительно выше, чем у «Акрона». Новичок РПЛ держится здорово. К зимнему перерыву он подходит с вполне приемлемыми результатами. Тольяттинцы закрепились в середине турнирной таблицы первенства. Во многом благодаря нестабильности и проблемам других команд.

Практически все очки подопечные Заура Тедеева набрали в матчах с располагающимися в нижней части турнирной таблицы РПЛ командами. Во встречах с сильными соперниками у тольяттинцев возникают большие проблемы. Они уступили «Локомотиву» (2:3), «Динамо» (0:2), ЦСКА (0:4), «Краснодару» (2:5) и «Зениту» (0:5).

Заслуживает уважения философия Тедеева. Он не собирается отказываться от открытого зрелищного футбола, несмотря на большое количество пропущенных мячей во встречах с фаворитами. Это одна из причин постоянного прогресса «Акрона». Он всегда гнёт свою линию.

Хорошее подспорье Тедееву составляет Артём Дзюба. Лучший бомбардир в истории РПЛ делится опытом с молодёжью и радует результативностью. В шести матчах в первенстве он забил два мяча и отдал три голевые передачи. Тренер «Акрона» отмечает высокий уровень мастерства нападающего.

На встречу со «Спартаком» у Дзюбы наверняка будет особый настрой. Не исключено, что сработает правило бывших. И всё же «народная команда» видится явным фаворитом. Поставить на её победу и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92.

Вполне возможно, «Акрон» сумеет забить гол или даже два. Однако он может пропустить пять или даже больше мячей. Защитники «Акрона» не готовы к тем скоростям, которые предлагают нападающие располагающихся в верхней части турнирной таблицы РПЛ команд.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Акрон» 10 ноября 2024 года

На последнем отрезке сезона «Спартак» показывает классную командную игру и добывает важные победы. Дома у него есть все шансы победить «Акрон» и забить много. Разница в классе между командами велика. Тольяттинцы могут доставить москвичам проблемы и забить несколько мячей. Однако пропустят они наверняка ещё больше.

Ставка: победа «Спартака» и тотал больше 2.5 мяча за 1.92.