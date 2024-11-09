«Ахмат» — «Зенит». Семак готовится к худшему

Петербуржцам будет не так легко победить грозненцев, как в Кубке России.

10 ноября состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Зенит». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.52. Успех грозненцев оценён в 6.70. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Зенит» 10 ноября 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Ахмат» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.67. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Зенит» (10.11.2024)

До зимней паузы остался месяц. Клубам нужно использовать время до перерыва с максимальной пользой. На 10 ноября запланированы четыре матча 15-го тура РПЛ. В одном из них на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном местный «Ахмат» примет «Зенит». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

На этой неделе команды встречались в Санкт-Петербурге в Кубке России. «Зенит» одержал разгромную победу со счётом 3:0. Сине-бело-голубые могли забить и больше. Они наиграли на пять, а то и на шесть голов, в то время как грозненцы не создали ни одного по-настоящему опасного момента.

Сергей Ташуев выпустил на матч второй состав. Не факт, что основа сыграла бы лучше. Возвращение 65-летнего специалиста на должность главного тренера не оказало нужного воздействия на «Ахмат». Вместо воодушевления у команды наблюдается серьёзный моральный упадок.

Грозненцы уступили в пяти из семи последних матчей в РПЛ. Очки они набрали во встречах с испытывающими не менее серьёзные проблемы клубами — вничью сыграли с «Крыльями Советов» (1:1), победили «Ростов» (3:2). Несмотря на старания Гиорги Шелии, в этих семи матчах «Ахмат» пропустил целых 17 мячей.

Ташуев заявил, что команду преследует злой рок. Она расположилась на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ. Видимых предпосылок к улучшению ситуации не предвидится. У грозненцев много структурных ошибок, на исправление которых может уйти немало времени.

Тем не менее Сергей Семак не ждёт, что выезд в Грозный получится лёгким. Он отметил, что практически все матчи на «Ахмат-Арене» за редким исключением складываются для его команды тяжело. Тренер «Зенита» считает, что между недавней встречей в Кубке и предстоящей игрой не будет ничего общего.

Оно и к лучшему. Правильнее подготовиться к худшему, чем недооценить соперника и сенсационно проиграть. Терять очки петербуржцам противопоказано. Они располагаются на втором месте в турнирной таблице первенства. Отставание от «Краснодара» составляет три очка.

В последних четырёх встречах в чемпионате России сине-бело-голубые победили «Оренбург» (1:0), «Акрон» (5:0) и махачкалинское «Динамо» (2:1), а также сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1). Настораживают перебои петербуржцев с результативностью.

В составе «Зенита» полно техничных футболистов, обладающих высоким уровнем исполнительского мастерства, но в последнее время команду нередко подводит завершение. Ощущается нехватка Максима Глушенкова. Форвард идёт на поправку, однако до конца он ещё не восстановился от травмы.

Заключить пари на то, что «Зенит» обыграет «Ахмат» и тотал будет меньше 4.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. В каком бы плохом тонусе не пребывали грозненцы, они являются неудобным соперником для сине-бело-голубых. Слова Сергея Семака касательно сложности игры не лишены смысла.

Победить такой «Ахмат» подопечные Сергея Семака просто обязаны. У грозненцев жуткая чёрная полоса. Просто вряд ли сине-бело-голубые забьют много. В конце концов, Гиорги Шелия — надёжный голкипер. Он всегда хорошо настраивается на встречи с сильными соперниками.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ахмат» — «Зенит» 10 ноября 2024 года

Дела «Ахмата» очень плохи, но он остаётся опасным соперником для «Зенита». Настрой и поддержка трибун скажут своё слово. У петербуржцев то и дело всплывают проблемы с результативностью. Они наверняка победят на классе и благодаря прагматичной подготовке Семака. Только вот слишком много забитых мячей не ждём.

Ставка: победа «Зенита» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.85.