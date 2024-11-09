«Рубин» — «Краснодар». Мусаев и Сперцян взяли курс на чемпионство

Победная серия «быков» в РПЛ насчитывает уже 11 матчей. Они не собираются терять лидерство.

10 ноября состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Краснодар». Начало игры — в 19:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 1.86. Успех казанцев оценён в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Рубин» — «Краснодар» 10 ноября 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Рубин» — «Краснодар» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура чемпионата России «Рубин» — «Краснодар» (10.11.2024)

До зимней паузы остался месяц. Клубам нужно использовать время до перерыва с максимальной пользой. На 10 ноября запланированы четыре матча 15-го тура РПЛ. В одном из них на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани местный «Рубин» примет «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.

Некоторым футбол «Рубина» приходится не по вкусу. Рашид Рахимов спокойно реагирует на критику. Он делает акцент на дисциплине и организации. За счёт этого и изнурительных тренировок тренер превратил выступавшую в Первой лиге команду в крепкого середняка РПЛ, способного навязывать борьбу лидерам.

В последних шести встречах в чемпионате России казанцы уступили только московскому «Динамо» (0:4) и «Локомотиву» (0:1). Вничью они сыграли с ЦСКА (1:1) и «Факелом» (0:0), а победили «Ахмат» (2:0) и «Оренбург» (2:1). Также подопечные Рахимова сыграли вничью с ЦСКА (0:0) в первом матче 1/4 финала Кубка России.

Армейцы сыграли близким к основному составом, но «Рубин» смотрелся лучше. У него было несколько возможностей выйти вперёд. На 89-й минуте казанцы заработали пенальти. Не реализовал 11-метровый удар лучший бомбардир команды Мирлинд Даку. В последнее время он сам не свой.

В последних семи встречах в чемпионате России техничный албанский нападающий забил только один мяч. Это большая проблема для «Рубина». В 14 встречах в первенстве команда забила только 16 мячей, в восьми из которых принял непосредственное участие Даку. На его счету шесть голов и две результативные передачи.

Станислав Агкацев имеет хорошие шансы оформить очередной «сухарь». Талантливый 22-летний голкипер отыграл «на ноль» 9 из 14 матчей в чемпионате России. В частности благодаря его стараниям за этот период времени «Краснодар» пропустил всего лишь шесть мячей.

«Быки» на всех парах идут к чемпионству. Они возглавляют турнирную таблицу чемпионата России. Отрыв от идущего следом «Зенита» составляет три очка. Команда делает всё, чтобы расстояние не сокращалось. Она выиграла все 11 последних матчей в первенстве с общим счётом 30:5.

Мурад Мусаев заслуживает особой похвалы. Кто теперь назовёт его задумки опрометчивыми и авантюрными? Красно-чёрные практически всё время играют первым номером и очень здорово распоряжаются мячом в сложных ситуациях. Ряд футболистов клуба классно прибавили.

Особый вклад привносят Джон Кордоба и Эдуард Сперцян. Колумбийский нападающий в семи последних встречах в чемпионате России забил восемь мячей и отдал три результативные передачи. Совсем недавно он продлил контракт с клубом на радость болельщикам.

У Сперцяна тоже отличные показатели в плане результативности, хотя забивать голы — не его основная специализация. Полузащитник играет очень важную роль в развитии атак. Он отвечает за креатив и интенсивность передвижения мяча. Эдуард проделывает большой объём работы и ведёт за собой команду.

Возможно ли остановить такой «Краснодар» на пути к заветному чемпионству? С трудом верится, что это получится у «Рубина». Поставить на победу «быков» в предстоящем матче и тотал меньше 4.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.13.

Слишком много забитых мячей не ждём. У обеих команд порядок в обороне, а у «Рубина» при этом ещё и наблюдаются проблемы с результативностью. Несмотря на то что встреча состоится в Казани, у краснодарцев есть все шансы на победу. Они стабильнее и сильнее.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Рубин» — «Краснодар» 10 ноября 2024 года

«Рубин» — неудобный, хорошо дисциплинированный соперник. Он очень слаженно играет в обороне. Впрочем, у «Краснодара» защита ещё надёжнее, и нападение будет куда мощнее. Чемпионская гонка мотивирует «быков». Они показывают отличный футбол и побеждают всех без разбору. Казанцам не прервать победную серию подопечных Мусаева.

Ставка: победа «Краснодара» и тотал меньше 4.5 мяча за 2.13.