«Реал Сосьедад» — «Барселона». Левандовски и Рафинья безупречны

10 ноября в матче 13-го тура Примеры «Реал Сосьедад» будет играть с «Барселоной» на стадионе «Реале Арена». Начало встречи – в 23:00 мск. Каталонцы верным курсом идут к чемпионскому титулу.

Коэффициенты букмекеров на матч «Реал Сосьедад» — «Барселона» 10 ноября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами каталонцев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.70. Шансы бело-голубых оценили в 4.60. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.95.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.20. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.75.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Барселона» (10.11.2024)

«Реал Сосьедад» выйдет на матч 13-го тура чемпионата Испании после поражения в Лиге Европы от «Виктории Пльзень» (1:2). Бело-голубые спустились на 25-е место в таблице общего этапа. Пока они находятся вне зоны выхода в плей-офф. Придётся поднажать в оставшихся встречах.

К тому же плохи дела у подопечных Иманола Альгуасиля в Примере. Они располагаются на 11-й строчке в таблице первенства. Команда явно испытывает трудности с реализацией моментов. Меньше неё в Примере забивают только клубы из нижней части таблицы.

До поражения в матче Лиги Европы «Реал Сосьедад» уступил в чемпионате Испании «Осасуне» (0:2) и победил «Севилью» (2:0). Пока уровень игры подопечных Альгуасиля ниже ожидаемого. Нужно как-то исправлять ситуацию. В целом команда неплохо обороняется. Ещё бы научиться чаще забивать. Возможно, помог бы решить эту проблему Арсен Захарян, но россиянин находится в лазарете.

Полузащитник уже приступил к тренировкам, но, скорее всего, выйдет на поле уже после международной паузы. Это плохо, ведь в игре с «Барселоной» нужно быть креативнее в нападении. Слишком классно каталонцы проводят этот сезон. Единственной командой, которая их обыграла, была «Осасуна».

Победная серия сине-гранатовых насчитывает семь встреч во всех турнирах. В том числе в минувшем матче общего этапа Лиги чемпионов «Барса» разгромила «Црвену Звезду» (5:2). Также в еврокубках подопечные Флика победили «Баварию» (4:1) и «Янг Бойз» (5:0).

В Примере на этом отрезке каталонцы выиграли у «Алавеса» (3:0), «Севильи» (5:1), «Реала» (4:0) и «Эспаньола» (3:1). В каждой из семи встреч сине-гранатовые забивали не меньше трёх голов. Впечатляет результативность Левандовского. В чемпионате Испании он забил 14 голов и отдал две результативные передачи. В Лиге чемпионов Роберт положил пять мячей.

Стоит выделить и игру Рафиньи, на счету которого в этом сезоне 12 голов и девять результативных передач во всех турнирах. Ламин Ямаль прервал свою результативную серию только в минувшей встрече с «Црвеной Звездой». Даже странно, что он не смог отличиться, хотя оказывал огромное влияние на общую картину.

«Барселона» возглавляет таблицу чемпионата Испании, опережая «Реал» на девять очков. Но каталонцы сыграли на один матч больше, чем «сливочные». Хотя спорить тут не о чем. Команда Ханс-Дитера Флика феноменальна! Вряд ли у «Реала Сосьедад» в его нынешнем состоянии есть шансы хотя бы на ничью. Поставить на победу сине-гранатовых и тотал больше 2.5 мяча можно за 2.40.

Ставка: победа «Барселоны» и тотал больше 2.5 мяча за 2.40.