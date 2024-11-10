Экспресс с коэффициентом 9.51: лондонское дерби и возвращение «Интера» на первое место

Наслаждаемся клубным футболом, пока он не ушёл на международный перерыв. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.51 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Челси» — «Арсенал»

«Челси» попытается отомстить лондонскому «Арсеналу» за сокрушительное апрельское поражение со счётом 0:5. И мстить он будет после крупнейшей победы в истории Лиги конференций. На буднях «аристократы» принимали армянский «Ноа» на «Стэмфорд Бридж» и забили восемь безответных мячей.

Успех стал подтверждением бодрого состояния команды. Подопечные Энцо Марески ранее сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1), добыли победы над «Ньюкаслом» (2:1), «Панатинаикосом» (4:1), «Брайтоном» (4:2) и «Гентом» (4:2). У подопечных Микеля Артеты в последнее время результаты хромают. Например, два последних выезда — к «Ньюкаслу» и «Интеру» — они проиграли с одинаковым счётом 0:1. Также не стоит забывать о ничейном результате с «Ливерпулем» (2:2).

Учитывая турнирное положение, последние результаты и статус дерби, соперники почти наверняка проведут осторожно-напряжённую игру. Чересчур много голов ждать не стоит. Однако хозяева на фоне проблемных гостей отнюдь не выглядят андердогами и вполне могут наиграть на очки. Можно поставить на то, что «Челси» не проиграет и тотал будет меньше 3.5 мяча, за 2.12.

Прогноз на матч «Рубин» — «Краснодар»

В последних шести встречах в чемпионате России «Рубин» уступил только московскому «Динамо» (0:4) и «Локомотиву» (0:1). Вничью он сыграл с ЦСКА (1:1) и «Факелом» (0:0), а победил «Ахмат» (2:0) и «Оренбург» (2:1). Также подопечные Рахимова сыграли вничью с ЦСКА (0:0) в первом матче 1/4 финала Кубка России.

«Краснодар» на всех парах идёт к чемпионству. Он возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Отрыв от идущего следом «Зенита» составляет три очка. Команда делает всё, чтобы расстояние не сокращалось. Она выиграла все 11 последних матчей в первенстве с общим счётом 30:5.

Возможно ли остановить такой «Краснодар» на пути к заветному чемпионству? С трудом верится, что это получится у «Рубина». Поставить на победу «быков» в предстоящем матче и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45.

Прогноз на матч «Интер» — «Наполи»

«Наполи» идёт на первом месте в турнирной таблице Серии А, набрав за 11 туров 25 очков. «Интер» отстаёт всего на одно очко, а потому интрига предстоящего противостояния предельно ясна. При победе неаполитанцы упрочат лидерство и повысят шансы на дальнейшую борьбу за скудетто. А при поражении будет непросто потом навязать борьбу из года в год стабильным миланцам.

«Нерадзурри» были хороши в октябре и остаются хороши в ноябре. На буднях «обокрали» лондонский «Арсенал» (1:0) в Лиге чемпионов, до того разобрались с «Венецией» (1:0) и «Эмполи» (3:0), а также едва не обыграли «Ювентус» (4:4) в чемпионате Италии.

Глобально «Наполи» прекрасен под руководством Антонио Конте. Клуб стабильно и относительно много забивает, обладает очень сильными флангами, а также в состоянии похвастаться одной из самых надёжных линий обороны в лиге. Кроме того, может иметь небольшое превосходство в тонусе, поскольку не участвует в еврокубках и проводит подготовку к играм в недельном режиме. Но есть нюанс.

На прошлых выходных «Наполи» при полном параде, то есть на своём поле и основным составом получил болезненные 0:3 от «Аталанты». Это может сказаться на психологии. Вряд ли «Интер» расщедрится на три мяча, ведь сам нередко играет с оглядкой на собственные ворота. Однако как минимум не уступить в домашнем матче он легко может. Поставим, что «Интер» не проиграет и тотал будет меньше 3.5 мяча, за 1.83.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: «Челси» не проиграет «Арсеналу» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.12.

Ставка 2: победа «Краснодара» в матче с «Рубином» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.45.

Ставка 3: «Интер» не проиграет «Наполи» и тотал меньше 3.5 мяча за 1.83.

Общий коэффициент: 2.12 Х 2.45 Х 1.83 = 9.51.