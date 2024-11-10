«Чикаго» — «Миннесота». Капризов покоряет сердца

Россиянин набрал уже 27 очков и повторил удивительный рекорд. Его не остановить.

11 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» — «Миннесота». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 1.94. Успех «Блэкхоукс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Чикаго» — «Миннесота» 11 ноября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Чикаго» — «Миннесота» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» — «Миннесота Уайлд» (11.11.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 11 ноября 2024, понедельник. 03:00 МСК Чикаго Блэкхоукс Чикаго Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

11 ноября состоятся четыре встречи регулярного чемпионата НХЛ. Среди прочих выделяется матч, в котором на льду стадиона «Юнайтед-центр» в Чикаго померяются силами местный «Чикаго» и «Миннесота». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

«Чикаго» победил только в 5 из 15 матчей. Практически все очки он набрал в играх с плохо начавшими сезон из-за проблем командами и аутсайдерами. Перед командой не стоит глобальных задач. Она располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице Центрального дивизиона.

«Блэкхоукс» строятся с заделом на будущее. Понемногу руководство собирает состав под главную звезду команды — Коннора Бедарда. 19-летний нападающий обладает отличной техникой и видением площадки. Ему в звено нужны так же хорошо чувствующие шайбу и происходящее на льду хоккеисты.

В 15 встречах в НХЛ Бедард забросил три шайбы и отдал 10 голевых пасов. В недавней игре с «Анахаймом» (4:2) он сделал сразу три результативные передачи. Однако в следующих двух матчах «Блэкхоукс» уступили «Детройту» (1:4) и «Далласу» (1:3).

Бедарда расстраивают плохие результаты, но, кроме негодования, ему нечего предложить. «Чикаго» недостаточно хорошо укомплектован для того, чтобы навязывать борьбу крепким соперникам и претендовать на выход в плей-офф. Пока что клуб — явный аутсайдер.

В преддверии сезона ходили слухи, что ведущий хоккеист «Миннесоты» Кирилл Капризов может перейти в «Чикаго». Пока что россиянин прекрасно чувствует себя в составе «Уайлд». Он покоряет сердца болельщиков своей прекрасной игрой и лидерскими качествами.

«Миннесота» проиграла всего лишь 4 из 14 матчей, причём два поражения потерпела не в основное время. Подопечные Джона Хайнса ведут борьбу за первую строчку в сводной таблице НХЛ. Отставание от лидирующего «Виннипега» составляет четыре очка.

Ничего бы этого не было, если бы не Капризов. Он ведёт за собой команду. Забросив две шайбы и отдав результативную передачу в последней встрече с «Анахаймом» (5:2), россиянин поднялся на первую строчку в списке лучших бомбардиров лиги. Он набрал уже 27 (9+18) очков.

Капризов повторил рекорд действующих игроков НХЛ по гостевым встречам с 2+ очками подряд. Серия насчитывает уже восемь игр. Ранее данного достижения добивались Роман Йози (в сезоне-2021/2022) и Стивен Стэмкос (в сезоне-2017/2018). Предстоящий матч — хорошая возможность упрочить достижение.

«Чикаго» проиграл в основное время 9 из 15 матчей. За этот период времени он пропустил 48 шайб, что является одним из худших показателей в Западной конференции. Поставить на то, что «Миннесота» победит «Блэкхоукс» по итогам 60 минут, можно с коэффициентом 1.94.

«Уайлд» выиграли 9 из 14 встреч в основное время. За этот отрезок времени они забросили 52 шайбы, а пропустили только 37. Команда здорово сплотилась и настроилась на лучшие результаты. Главное — не сбавлять оборотов. Пока что у Джона Хайнса всё идёт как надо.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Чикаго» — «Миннесота» 11 ноября 2024 года

«Чикаго» — один из главных поставщиков очков в лиге. Несмотря на старания молодой звезды, «Блэкхоукс» всё время проигрывают и немало пропускают. «Миннесота» — другого поля ягода. Она показывает слаженную игру и добывает отличные результаты. Кирилл Капризов играет ключевую роль в успехах.

Ставка: победа «Миннесоты» за 1.94.