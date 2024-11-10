«Авангард» — СКА. Звягин и Ротенберг в поисках выхода из кризиса

Омичи и петербуржцы переживают трудные времена. Победит тот, кто лучше настроится.

11 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — СКА. Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.95. Шансы омичей эксперты оценили в 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — СКА 11 ноября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Авангард» — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.49, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.50. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.80. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 7.40.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Авангард» Омск — СКА Санкт-Петербург (11.11.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 ноября 2024, понедельник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

11 ноября в Континентальной хоккейной лиге состоятся пять встреч. Среди прочих выделяется матч, в котором на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске местный «Авангард» примет СКА. Первое вбрасывание запланировано на 16:30 мск.

Непривычно видеть «Авангард» в нижней части сводной таблицы КХЛ. Команда очень тяжело переносит отсутствие Владимира Ткачёва. Получивший жуткую травму хоккеист идёт на поправку, но вернётся на лёд не скоро. Необходимо восстановиться до конца, во избежание рецидива.

Сергей Звягин плохо справляется со своими обязанностями. К нему много вопросов по структуре и содержанию игры «Авангарда». Омичи смотрятся недостаточно организованно. Особенно в обороне. В 22 встречах они пропустили 61 шайбу, в то время как забросили 51.

Всё держится на мотивации от поддержки болельщиков и на мастерстве Рида Буше. Американский нападающий принял участие в 15 матчах, в которых забросил девять шайб и отдал шесть голевых передач. Если бы не его результативность, дела «Авангарда» были бы совсем плохи.

Шесть из восьми побед клуб из Омска одержал на «Джи-Драйв-Арене». Недавно он дома навязал борьбу «Спартаку» (5:6) и «Трактору» (3:4). Рид Буше набрал очки в обеих встречах. Он наверняка выступит в предстоящем матче с особым настроем и вновь порадует результативностью.

СКА расположился на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. До недавнего времени у Романа Ротенберга всё шло как по маслу. Его подопечные одержали семь побед подряд. Пять из матчей выиграли в основное время. Ничего не предвещало беды.

Выбила петербуржцев из колеи встреча с лидирующим «Локомотивом» (2:3). После этого они уступили «Салавату Юлаеву» (2:4), «Куньлуню» (1:2 ОТ) и «Сочи» (2:5). В последней встрече не принял участия Евгений Кузнецов. Ротенберг заявил, что у нападающего прихватило живот.

В последних 11 встречах Кузнецов набрал 13 (6+7) очков. Однако его проблемы с дисциплиной подрывают командный дух. Нападающий регулярно получает необязательные удаления, тем самым усложняя жизнь тренерскому штабу и партнёрам по клубу. Ни к чему хорошему это не приведёт.

СКА остаётся одним из самых сильных клубов КХЛ. У него прекрасная глубина состава. Вопрос только в том, сколько времени тренерскому штабу Романа Ротенберга потребуется для того, чтобы выбраться из чёрной полосы? Может быть, череда неудач прервётся уже в грядущем матче, а может быть, и нет. Многое будет зависеть от настроя, с которым команда выйдет на лёд.

Заключить пари на то, что сыграет ТБ 5.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05. Фаворита выявить невозможно. Оба клуба переживают не лучшие времена. Зато можно проверить «верх» по голам. Матчи СКА редко получаются нерезультативными.

В 25 играх текущего розыгрыша регулярки подопечные Романа Ротенберга забросили целых 97 шайб — больше всех, но и пропустили немало — 71. Во встрече с «Сочи» петербуржцы забили 3800-й гол в 1163-м матче в КХЛ, что является лучшим результатом среди клубов лиги. Они лидируют по этому показателю с большим отрывом.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Авангард» — СКА 11 ноября 2024 года

У омичей кризис пострашнее, чем у петербуржцев. Однако у них будет поддержка родных трибун, что уравнивает шансы. С результативностью у обеих команд всё хорошо, но и пропускают они обильно. Ждём, что встреча порадует большим количеством заброшенных шайб.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.05.