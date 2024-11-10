«Нефтехимик» — «Барыс». Леонтьев отблагодарит болельщиков

Когда, если не в грядущем матче, нижнекамцам прерывать череду неудач? Астанчане — удобный соперник.

11 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — «Барыс». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу нижнекамцев в основное время можно с коэффициентом 1.74. Шансы астанчан эксперты оценили в 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Барыс» 11 ноября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Нефтехимик» — «Барыс» не будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.97, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.84. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 6.80.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» Нижнекамск — «Барыс» Астана (11.11.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 ноября 2024, понедельник. 19:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

11 ноября в Континентальной хоккейной лиге состоятся пять встреч. В одной из них на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске померяются силами местный «Нефтехимик» и «Барыс». Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

У «Нефтехимика» затяжная чёрная полоса. В последних 11 встречах он победил только располагающийся в самом низу сводной таблицы КХЛ «Сочи» (2:1). 7 из 10 поражений подопечные Олега Леонтьева потерпели в основное время. В овертайме они уступили СКА (2:3 ОТ) и «Торпедо» (4:5 ОТ), а в серии послематчевых буллитов – как раз «Барысу» (1:2 Б).

У «Нефтехимика» наблюдаются большие проблемы с построением игры в нападении и реализацией моментов. Только в 1 из 11 последних матчей он сумел забросить больше двух шайб. Недавно клуб расторг контракт с Сергеем Шмелёвым по соглашению сторон. В 10 встречах нападающий забросил только одну шайбу.

Олег Леонтьев ищет пути к выходу из затянувшейся череды неудач. Обычно его старания не оказываются напрасными. Неоднократно тренер выводил клуб из Нижнекамска в плей-офф. Просто ему нужно время на то, чтобы отладить механизмы и зарядить команду правильным настроем.

Недавнее разгромное поражение дома в дерби Татарстана с «Ак Барсом» (1:4) должно подстегнуть нижнекамцев. Им необходимо оправдаться перед болельщиками. Леонтьев сумеет подобрать правильные слова для мотивации. Лучше возможности прервать неудачную полосу и вернуться к борьбе за выход в плей-офф его подопечным может не представиться.

Недавняя смена наставника немного оживила «Барыс». Под руководством Галыма Мамбеталиева, помимо «Нефтехимика», клуб победил минское «Динамо» (2:1) и «Сибирь» (3:1). Уступил сначала «Локомотиву» (1:3) и «Куньлуню» (0:2), а затем — «Ак Барсу» (1:2 ОТ) и «Автомобилисту» (1:3).

Вопрос только в том, надолго ли хватит воодушевления астанчанам. Глобально в их игре ничего не поменялось. У «Барыса» по-прежнему много недочётов и самое невзрачное нападение в лиге. В 23 встречах он забросил только 28 шайб, что с большим запасом является худшим показателем в КХЛ.

Совсем мало пользы от Антона Бурдасова. Он принял участие в 22 матчах, в которых забросил только три шайбы и отдал столько же результативных передач. Нападающий совсем сбавил, и качество его выступлений продолжает ухудшаться. За редким исключением, форвард заканчивает матчи с отрицательными показателями полезности.

Плохо функционирует у «Барыса» и оборона. Небольшое количество пропущенных шайб на последнем отрезке сезона — лишь результат потрясающей игры голкиперов. В матче с «Автомобилистом» геройствовал Андрей Шутов. Вратарь совершил 41 сейв, но даже этого и поддержки болельщиков оказалось недостаточно для того, чтобы избежать поражения.

Поставить на то, что «Нефтехимик» победит «Барыс» и тотал будет меньше 5.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25. У нижнекамцев должен быть запредельный настрой. Во-первых, нужно взять реванш за поражение в Астане. Во-вторых — исправиться за поражение в дерби Татарстана.

Преимущество подопечным Леонтьева даёт то, что матч пройдёт в Нижнекамске. Дома «Нефтехимик» проиграл только 6 из 12 матчей. Хуже «Барыса» на выезде выступает только «Авангард». Астанчане победили только в трёх из девяти встреч в гостях.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Барыс» 11 ноября 2024 года

У «Нефтехимика» творческий кризис. Он совсем мало забивает. Нижнекамцам во что бы то ни стало нужно обыгрывать «Барыс». Поддержка болельщиков поможет. Вряд ли встреча порадует обилием голов. У астанчан с результативностью дела обстоят ещё хуже, зато у них есть надёжные голкиперы. Скорее всего, подопечные Леонтьева одержат нерезультативную победу.

Ставка: победа «Нефтехимика» и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.25.