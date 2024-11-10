Джейк Пол — Майк Тайсон: достойные проводы легенды бокса

В ночь на 16 ноября в Арлингтоне (США) на арене «AT & T» пройдёт вечер бокса, в главном событии которого легендарный Майк Тайсон сразится с блогером Джейком Полом. И это не будет выставочным поединком! Бой будет самым настоящим, по крайней мере, так заявляют организаторы. Но так ли это на самом деле, не предрешён ли исход?

Дата и время боя Пол — Тайсон

Поединок между Майком Тайсоном и Джейком Полом начнётся около 6:00 мск 16 ноября.

Где смотреть бой Пол — Тайсон

Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бой покажут на платформе Netflix.

Коэффициенты букмекеров на бой Пол — Тайсон

Букмекеры считают фаворитом более молодого Пола. Сделать ставку на его победу можно за мизерный коэффициент 1.42, а на его соперника дают котировку 4.10. На ничью можно поставить за 7.50.

Полный бой идёт за 3.20, а досрочное завершение поединка оценили в 1.30.

По каким правилам пройдёт бой Пол — Тайсон

Официального объявления пока не было, но предполагается, что бой будет состоять из восьми раундов по две минуты, а боксировать Пол и Тайсон будут в больших перчатках.

Красивое прощание или нокаут?

Разумеется, букмекеры ставят на Джейка Пола. 31 год разницы в возрасте — не шутки. Тем более что летом их бой не состоялся из-за обострения язвы желудка у Тайсона. Полу 27 лет, да, он не профессиональный боксёр, а шоумен, но при всех своих недостатках, которые уже не исправить, он продолжает побеждать. В своём последнем поединке Пол разбил звезду кулачных боёв Майка Перри.

Конечно, у Пола есть большие пробелы в технике, однако он обладает неплохим джебом, а его выносливость должна помочь. Главное для Джейка — не попасть под атаки Тайсона в первых раундах, держать дистанцию и уловить момент, когда Железный Майк начнёт уставать. А это рано или поздно случится.

Конечно, видео Майка Тайсона, которые он публикует в процессе подготовки к бою, впечатляют. Держать такую форму в 58 лет — очень круто! Сам Майк заявил, что его тело пребывает в лучшей форме с 90-х годов. На короткой дистанции он точно может поразить соперника и скоростью, и техникой, и мощью удара. Другое дело, что выдержать весь бой Майку будет очень сложно. Разницу в возрасте никуда не денешь, Тайсон неумолимо будет уставать. Зажать Пола в углу, поймать на мимолётной потере концентрации, провести несколько разящих серий — вот таким будет план Тайсона.

Авантюра? Возможно. Но ведь и выходить в таком возрасте в ринг — это само по себе серьёзная авантюра. Конечно, ставить на победу Тайсона здесь серьёзный риск. Но так ли уверены мы в успехе Пола?

При всех заявлениях о серьёзности боя мир жаждет красивого возвращения легенды в ринг и красивого ухода. Вряд ли этот поединок будет ждать коммерческий успех, если Пол быстро «уработает» Тайсона. Это больше похоже на выставочный бой, в котором не так уже редки ничейные исходы. Коэффициент на такой исход очень высокий — 7.50, так что, если вы соберетёсь заключать пари на этот поединок, советуем рассмотреть такой вариант.

Из менее рисковых ставок — полный бой за 3.20 или ТБ 6.5 раунда за 1.75. Причины те же — если Тайсон не сможет нокаутировать Пола в начале боя, то ему будет всё сложнее с каждой двухминуткой. Но при этом сомнительно, что Джейку «будет позволено» убрать легенду. Повторимся, вполне вероятно, что в этом бою всё решено ещё до его начала.

Ставка 1: ничья за 7.50.

Ставка 2: ТБ 6.5 раунда за 1.75.