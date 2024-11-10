«Торпедо» — «Сочи». У Игоря Ларионова проблемы

Пока Александр Овечкин бьёт рекорды НХЛ, на просторах Континентальной хоккейной лиги бурлят свои страсти. В понедельник, 11 ноября, состоятся сразу пять встреч. Среди прочих выделяется матч «Торпедо» — «Сочи», который пройдёт на льду стадиона «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча КХЛ «Торпедо» — «Сочи» 11 ноября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Торпедо» в основное время предлагается с коэффициентом 1.62, что приблизительно равно 61% вероятности. Победа «Сочи» по итогам трёх периодов соразмерна с ничейным исходом и доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.60 (около 20% вероятности).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча в Нижнем Новгороде получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.80, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.41. Если обе команды забьют уже в первом периоде, сыграет коэффициент 2.85 (чуть больше 35% вероятности). Поставить на буллит в основное время можно за 6.00.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Торпедо» Нижний Новгород — ХК «Сочи» Сочи (11.11.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 ноября 2024, понедельник. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

«Сочи» в этом сезоне взялся тренировать Сергей Зубов, но от результатов прошлого розыгрыша нынешние не сильно отличаются. Команда всё так же бредёт в хвосте турнирной таблицы, набрав за 20 игр всего 23 очка. Отставание от места в топ-8, которое даёт право сыграть в плей-офф, составляет пять очков. Посмотрим, что будет дальше.

Хорошие новости тоже есть, ведь сочинцы приезжают в Нижний Новгород после гостевой победы над главным конкурентом по борьбе за плей-офф — подмосковным «Витязем» (3:1). Причём победа эта была добыта в волевом стиле: гости пропустили первыми, а потому были вынуждены отыгрываться. Помог дубль Дениса Венгрыжановского.

Более того, матчем ранее подопечные Сергея Зубова разгромили в Санкт-Петербурге местный СКА (5:2), который в последнее время сбавил ход. Две достаточно результативные победы подряд могут вселить уверенность сочинским хоккеистам в предстоящей встрече. А на соперника эти самые победы могут, напротив, оказать давление.

Дело в том, что «Торпедо» сильно хромает. 27 очков в 25 играх — это мало. И если «Сочи» подобные показатели можно простить ввиду его статуса аутсайдера, то с регулярно играющего в плей-офф «Торпедо» спрос совершенно другой. Особенно после того, как в прошлом сезоне команда показала высокую планку. Как минимум по части яркого, атакующего хоккея.

Сейчас же нижегородская команда идёт на неприятной серии — в семи прошлых матчах одержала только одну победу над московским «Динамо» (5:4 Б) благодаря буллитам. В остальных случаях потерпела шесть поражений, четыре из которых — в основное время. Стоит отметить непростой календарь, ведь соперники были в основном серьёзные, однако отсутствие побед не может не сказываться.

При этом последние три игры подопечные Игоря Ларионова завершили за пределами основного времени, что может отразиться и на физическом состоянии. И это те факторы, которыми попробуют воспользоваться гости. С учётом того, что «Сочи» обыграл «Торпедо» в четырёх из пяти прошлых очных встреч, наверняка навяжет борьбу и теперь. Плюсовая фора на гостей выглядит интересно.

Ставка: победа «Сочи» с форой (+1.5) за 1.81.