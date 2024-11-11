Экспресс с коэффициентом 7.16: «Торпедо» в растерянности, «Авангард» будет рисковать

Омичи покажут максимум во встрече с СКА, а нижегородцы не могут рассчитывать на победу в игре с «Сочи».

Пока ждём международных футбольных матчей, уделим внимание регулярному чемпионату КХЛ. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.16.

Прогноз на матч «Авангард» — СКА

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 ноября 2024, понедельник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Непривычно видеть «Авангард» в нижней части сводной таблицы КХЛ. Сергей Звягин плохо справляется со своими обязанностями. Омичи смотрятся недостаточно организованно. Особенно в обороне. В 22 встречах они пропустили 61 шайбу, в то время как забросили 51.

СКА расположился на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. До недавнего времени у Романа Ротенберга всё шло как по маслу. Выбила петербуржцев из колеи встреча с лидирующим «Локомотивом» (2:3). После этого они уступили «Салавату Юлаеву» (2:4), «Куньлуню» (1:2 ОТ) и «Сочи» (2:5).

У омичей кризис пострашнее, чем у петербуржцев. Однако у них будет поддержка родных трибун, что уравнивает шансы. С результативностью у обеих команд всё хорошо, но и пропускают они обильно. Поставим на тотал больше 5.5 шайбы за 2.00.

Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Барыс»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 ноября 2024, понедельник. 19:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

У «Нефтехимика» затяжная чёрная полоса. В последних 11 встречах он победил только располагающийся в самом низу сводной таблицы КХЛ «Сочи» (2:1). 7 из 10 поражений подопечные Олега Леонтьева потерпели в основное время.

Недавняя смена наставника немного оживила «Барыс». Под руководством Галыма Мамбеталиева, помимо «Нефтехимика», клуб победил минское «Динамо» (2:1) и «Сибирь» (3:1). Уступил сначала «Локомотиву» (1:3) и «Куньлуню» (0:2), а затем — «Ак Барсу» (1:2 ОТ) и «Автомобилисту» (1:3). Вопрос только в том, надолго ли хватит воодушевления астанчанам. Глобально в их игре ничего не поменялось.

У «Нефтехимика» творческий кризис. Он совсем мало забивает. Нижнекамцам во что бы то ни стало нужно обыгрывать «Барыс». Поддержка болельщиков поможет. Вряд ли встреча порадует обилием голов. У астанчан с результативностью дела обстоят ещё хуже, зато у них есть надёжные голкиперы. Поставим на победу «Нефтехимика» за 1.72.

Прогноз на матч «Торпедо» — «Сочи»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 ноября 2024, понедельник. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

«Сочи» в этом сезоне взялся тренировать Сергей Зубов, но от результатов прошлого розыгрыша нынешние не сильно отличаются. Команда всё так же бредёт в хвосте турнирной таблицы, набрав за 20 игр всего 23 очка. Хорошие новости тоже есть, ведь сочинцы приезжают в Нижний Новгород после гостевой победы над главным конкурентом по борьбе за плей-офф — подмосковным «Витязем» (3:1).

«Торпедо» сильно хромает. 27 очков в 25 играх — это мало. И если «Сочи» подобные показатели можно простить ввиду его статуса аутсайдера, то с регулярно играющего в плей-офф «Торпедо» спрос совершенно другой. Сейчас же нижегородская команда идёт на неприятной серии — в семи прошлых матчах одержала только одну победу над московским «Динамо» (5:4 Б) благодаря буллитам. В остальных случаях потерпела шесть поражений.

Последние три игры подопечные Игоря Ларионова завершили за пределами основного времени, что может отразиться и на физическом состоянии. И это те факторы, которыми попробуют воспользоваться гости. С учётом того, что «Сочи» обыграл «Торпедо» в четырёх из пяти прошлых очных встреч, наверняка навяжет борьбу и теперь. Поставим на победу «Сочи» с форой (+1) за 2.08.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: тотал больше 5.5 шайбы в игре «Авангард» — СКА за 2.00.

Ставка 2: победа «Нефтехимика» в матче с «Барысом» за 1.72.

Ставка 3: победа «Сочи» с форой (+1) в игре с «Торпедо» за 2.08.

Общий коэффициент: 2.00 Х 1.72 Х 2.08 = 7.16.